Son Dakika Haberleri: Niğde Yeni Yıla Huzurlu Girdi

Niğde Yeni Yıla Huzurlu Girdi

45 dakika önce

Niğde'de alınan yılbaşı tedbirleri vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesini sağladı.

Niğde Yeni Yıla Huzurlu Girdi, System.String[]
Niğde'de alınan yılbaşı tedbirleri vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesini sağladı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı 63 ekip 335 polis yılbaşında görev yaptı. Niğde'de yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı bildirildi. Yapılan uygulamalarda ise bin 278 kişinin GBT sorgusu yapıldı, sorguda aranan 3 kişi gözaltına alındı. Sorgulanan 389 araçtan 10 tanesine ise 13 bin 684 TL para cezası kesildi. Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yılbaşı akşamı herhangi bir olayın yaşanmadığını, Niğde halkının huzurlu bir şekilde yeni yıla girdiğini söyledi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Polis, Niğde, Güncel
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