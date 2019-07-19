NİĞDE YOLDA KALDIM' DİYE DOLANDIRAN DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 26 BİLET ÇIKTI
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NİĞDE'de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenci R.S.'nin (19) üzerinden 26 bilet çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
NİĞDE'de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenci R.S.'nin (19) üzerinden 26 bilet çıktı. R.S.'nin, vatandaşları, yolda kaldığını belirtip kendisine bilet aldırarak dolandırdığı, ardından da biletleri otobüs firmalarının yazıhanelerine giderek iptal ettirip parasını aldığı belirlendi. Kent merkezinde, otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde bir kişinin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekibi, R.S.'yi yakaladı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramalarda 26 otobüs bileti çıktı. Şüphelinin vatandaşlara, yolda kaldığını otobüs bileti parasının olmadığını söyleyerek bilet aldırdığı belirlendi. Bu kişinin daha sonra otobüs firmalarına giderek bileti iptal ettirip ücretini geri istediği tespit edildi.
Elindeki biletlere el konulduktan sonra Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilen R.S., serbest bırakıldı. Zabıta
, vatandaşları uyararak bu şekilde yardım isteyen kişilere itibar edilmemesini istedi.
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