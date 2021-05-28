Niğde yolunda trafik kazası: 5'i çocuk 11 yaralı - Son Dakika

Niğde yolu üzerindeki Evren ilçesi yakınlarında otomobilin hafif ticari araca çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde otoyol üzerindeki Evren ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ercan U. idaresindeki 06 BAM 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Murat O. yönetimindeki 34 SR 5386 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte Numune U., Ezgi U., Tuğra U., Mustafa O., Büşra O., Mira O., Ümran O., Zehra O. ve Burcu O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.