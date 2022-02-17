Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta su kullanım bedelinde KDV indirimi - Son Dakika

Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas belediyeleri, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak halkın temel ihtiyaç kalemlerinden biri olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini belirtti.

Ekonomik anlamda her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "enflasyonla mücadele" kapsamında su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerini belirterek, indirimin Yozgat'a hayırlı olmasını diledi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin su tarifelerinde de uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Su tüketim bedelindeki KDV oranının yüzde 1'e indirildiği ifade edilen açıklamada, kente alternatif içme suyu kazandırmak amacıyla altyapı çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Belediyesi de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptığını açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KDV indirimi kararının ardından içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.