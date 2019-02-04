Niğde Ziraat Odası Seçimleri
1 saat önce
Niğde Ziraat Odası seçimleri yapıldı.
Niğde
Ziraat Odası seçimleri yapıldı. Mevcut başkan Veli Kenar, tekrar seçilerek güven tazeledi.
Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen seçimde mevcut başkan Veli Kenar ve Tevfik Özbek yarıştı. 98 delegenin oy kullandığı seçimde Veli Kenar 56, Tevfik Özbek 41 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Oy sonuçlarına göre Veli Kenar 3'üncü defa Niğde Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. - NİĞDE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:30 Kaynak: İHA
Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı
Kaçırıldığı İddia Edilen Burcu, Devlet Korumasına Alındı
Dalgın Kadın, İçi Altın Dolu Çantayı Otobüs Durağında Unuttu!
ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme