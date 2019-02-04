Son Dakika Haberleri: Niğde Ziraat Odası Seçimleri

Niğde Ziraat Odası Seçimleri

1 saat önce

Niğde Ziraat Odası seçimleri yapıldı.

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Niğde Ziraat Odası seçimleri yapıldı. Mevcut başkan Veli Kenar, tekrar seçilerek güven tazeledi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen seçimde mevcut başkan Veli Kenar ve Tevfik Özbek yarıştı. 98 delegenin oy kullandığı seçimde Veli Kenar 56, Tevfik Özbek 41 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Oy sonuçlarına göre Veli Kenar 3'üncü defa Niğde Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
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