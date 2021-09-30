Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Afrika kıtasında 7 ülkede gerçekleştirilecek "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesi kapsamında Niğdeli 4 şehidin adına 3 ülkede su kuyusu açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Deniz Feneri Derneği temsilcilerinin katılımıyla şehit polis memurları Bora Çelik adına Benin'de, Erol Öncel adına Burundi'de ve Nurettin Tekin ile şehit uzman çavuş Efe Osman Apaydın adına Togo'da açılan su kuyularının fotoğraflarını ve sertifikalarını ailelerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, projenin hayata geçirilmesine vesile olan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Deniz Feneri Derneği yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında Niğde'den de dört şehidin isminin Afrikalılar için açılan su kuyularına verildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu projesiyle hem susuzluk çeken Afrika ülkeleri suyla buluşacak hem de açılan su kuyuları kahraman şehitlerimizin isimleriyle anılacak. Vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin isimleri ülkemizden binlerce kilometre ötede yaşayacak ve onların hatırası Afrikalı kardeşlerimizin dualarına ortak olacak. Yine bu vesile ile kahraman şehitlerimize ve onların ailelerine olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemiş olabileceğiz. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."