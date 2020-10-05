Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü - Son Dakika

Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü

- Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü Niğde Arı Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kovanı Destekleme başvurularının Ekim ayı sonunda sone ereceğini açıkladı.

- Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü

NİĞDE - Niğde Arı Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kovanı Destekleme başvurularının Ekim ayı sonunda sone ereceğini açıkladı. Doğan, ayrıca desteklemelerle ilgili farklı kurum veya kişilerin yanlış bilgilendirmeler yaptığını, tek yetkili kurumun Arıcılar Birliği olduğunu söyledi.

Doğan açıklamasında şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 2020 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı kovanı destekleri ile ilgili duyuru gönderdi. Bu duyuru da Arıcılar bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS'den alınan destekleme başvuru dilekçesini üyesi oldukları yetiştirici, üretici örgütlerine bilgilerinin doğruluğunu beyan ederek onaylatmaları, onaylı başvuru dilekçelerini arılarının bulunduğu il, ilçe müdürlüklerine 30.10.2020 tarihine kadar başvurmaları gerektiğine vurgu yapılmasına rağmen bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş bazı kurum ve kişiler tarafından bunun hilafına sosyal medya da yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır." Bu konu da arıcılarımızı uyanık olmaya ve bu şekilde ki beyanlara itibar etmemelerinin kendi menfaatine olduğunu düşünüyorum. Tarım Bakanlığının 5996 sayılı tarım kanuna göre arıcılık konusunda tek yetkili sivil toplum kuruluşu Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ve ona bağlı il birlikleridir. Bunun haricinde başka yetkili yoktur. Bütün arıcılarımızın mağdur olmamaları için şöyle diyorum "Söz uçar, yazı kalır " düsturu doğrultusunda bakanlıkça verilen süre içerisinde arıcılarımızın mutlaka başvurularını yaparak ileri ki dönemde mağdur olmamalarını istiyorum."

"2019'a göre Bu yıl Niğdeli arıcıların yüzü güldü"

Bu yıl verim açısından arıcıların yüzünün güldüğünü ifade eden Doğan, Bakanlıktan bazı taleplerde bulundu. Doğan açıklamasında kovan başı desteğin en az 30 TL olmasını istediklerini söyleyerek, "Niğde'miz bu sene arı ve arı verimi konusunda kurak geçmesine rağmen ilkbahar da yağan yağmurlar dolayısı ile arıcılarımızın yüzü güldü. En azından 2019 yılında verimin çok düşük olmamasına rağmen 2020 yılı içerisinde ki Niğde arıcılarımız bölgesel olarak bazı bölgelerde yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha fazla verim aldıkları birliğimiz tarafından, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu konu da bu sene bal fiyatlarında gerek ayçiçeği balında gerek ise kır balında fiyat itibari ile ayçiçeği ve narenciye balı diğer ballar da fiyat itibari ile çok güzel olmasına rağmen kır balı fiyatında çok düşük olduğunu müşahede ettik. Bu da bazı arıcılarımızı üzdü. Bakanlıkça veya KOP tarafından bizim birlikler olarak talebimiz şudur ki; 3 yıldır Türkiye genelinde 28 ilin ballarının parmak izi projesi, bu sene neticelendi. Ballarımızın parmak izi çıktıktan sonra mutlaka coğrafi işaretler alınmalı. Alındıktan sonra da kalitesine göre bir fiyat belirlenmesi çok daha güzel olacaktır. Koyun keçi, büyük baş hayvan gittikleri her yerde ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Katkı sağlarken de başıboş bırakıldığında etrafa zarar verdiklerini görüyoruz. Ama arıyı düşündüğümüz de Einstein'ın ifadesi ile dünya üzerinde arı nesli bittiği an da insan ömrü 4 yıldır diyor. Arının diğer hayvanlardan ayrı bir özelliğinin olduğunu ortaya koyuyor. İkinci olarak diğer hayvanlar başıboş bırakıldığında etrafa mutlaka zarar verir. Ama arı kesinlikle soksa bile alerjisi olan müstesna zehri bile insna sağlığına faydalıdır. Arının diğer ürünlerinin bütün insanlığın sağlığı noktasında çok büyük katma değer sağladığı ortaya çıkmıştır. Arının etrafına zarar vermediğine göre devlet tarafından bunun desteklenme noktasında çok düşük olduğunu görüyorum ki bu da arıcılarımızı üzüyor. En azından kovan başı destekler de devletimizden bakanlığımızdan kovan başına en az 30 TL olmasını talep ediyorum. Arıcılarımız ailesinden ayrı, dağ başında can korkusu ile devletimizin ekonomisine katkı sağlamak ve rızkını kazanmak için çalışan insanlarımızdır. Bulundukları bölgelerde bakanlığımızın bir projesi ile arıcılarımıza mutlaka seyyar tuvaletlerin yapılması konusunda, Türkiye genelindeki gezginci arıcılarımızın güneş enerjisi ile ilgili buna benzer bir çalışması mutlaka yapılması gerektiği, Niğde Arı Yetiştiriciliği Birliği olarak 2 yıl boyunca 110 arıcımıza güneş paneli dağıtımını yaptık. Dağıttığımız arıcılarımız bu konu da memnunlardır. Dağıtamadığımız arıcılarımıza da bu projelerin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü
Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü
Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü
Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü
Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü

Mustafa Doğan, Türkiye, Niğde, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğdeli Arı Üreticilerinin yüzü güldü - Son Dakika Ekonomi

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