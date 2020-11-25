Niğdeli başkanlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, makamında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'i ağırladı.

Ziyarette ilk sözü alan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hem ufkundan faydalanmak, hem de devam eden işleri konusunda bilgisine başvurmak için kendisini ziyarete geldiklerini belirtti.

Başkan Özdemir, konuşmasında şunları söyledi:

"Başkanımızı ziyaret etmek istedik. Sağ olsun kendisinin geçmişte de Niğde ile yakın temasları oldu, yaşanmışlıkları var. Kendisini de biz zaten ağabey olarak görüyoruz. Kayseri'de biz kardeş belediye demeyelim ama büyüğümüz olarak görüyoruz hem Kayseri Büyükşehir Belediyesini hem de Memduh başkanımızı. Kendisini ziyaret edelim, hem ufkundan faydalanalım hem de burada devam eden işlerimiz vardı o konularda da bilgisine başvuralım istedik. Her zaman bize yardımcı oluyor sağ olsunlar, destek oluyorlar, ağabeyliklerini gösteriyorlar biz teşekkür ediyoruz. Bu bir nezaket ziyareti idi, uğramak istedik, ayrıca misafirperverlikleri için de teşekkür ediyorum."

Ziyarette konuşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Değerli İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza Kayserimize hoş geldiniz diyorum. Ben Niğde'mizde 4 sene doktor olarak çalıştım. Hukukumuz çok eski, irtibatımız hiç kopmadı. Şimdi de zaten aynı paydanın insanları, aynı hizmet sevdalısı kardeşlerim nezaket gösterip sağ olsunlar ziyaretimize geldiler. Üzerimize ne düşüyorsa biz zaten her zaman yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Niğde AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de Başkan Büyükkılıç'ı, siyaset duayeni ve yıllarını belediyeciliğe adamış birisi olarak nitelendirdi. Peşin, konuşmasında, "Biz de hem siyaseten duayenimiz olan hem yılların belediyecilik tecrübesi ile Memduh Başkanımızı Niğde Belediye Başkanımız Emrah Bey ile ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de Kayseri'nin gölgesinde, Kayseri'nin desteği ile inşallah gelişen, büyüyen bir Niğde olarak desteklerini almaya geldik. Teşekkür ederiz ilgi ve alakalarından dolayı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ