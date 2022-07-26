Niğdeli Çiftçi: "Sadece 'Sabredin' Diyorlar, Aç İnsan Nasıl Sabredebilir? Ekmeğimizden Kısıyoruz. Yarı Tok, Yarı Aç Yaşıyoruz" - Son Dakika
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Niğdeli Çiftçi: "Sadece 'Sabredin' Diyorlar, Aç İnsan Nasıl Sabredebilir? Ekmeğimizden Kısıyoruz. Yarı Tok, Yarı Aç Yaşıyoruz"

26.07.2022 12:29
Niğdeli Çiftçi: "Sadece 'Sabredin' Diyorlar, Aç İnsan Nasıl Sabredebilir? Ekmeğimizden Kısıyoruz. Yarı Tok, Yarı Aç Yaşıyoruz"

Niğde’de derdini CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e anlatan tarım işçisi, un, şeker ve yağın fiyatının geçen yıla göre 4-5 kat arttığını belirterek, “Nasıl geçineceğiz onu düşünüyorum. Kömür parası olmuş tonu 8 bin TL, kaç katına yükseldi. Şu anda vatandaş perişan durumda, geçim telaşesine düştü. Ben bu yevmiye ile bunları nasıl satın alacağım? Vatandaş perişan. Maliyetler çok yüksek. İktidar bir an önce bu soruna el atmalı. Bize halin nedir diye soran yok. Sadece ‘sabredin’ diyorlar. Aç insan nasıl sabredebilir? Ekmeğimizden kısıyoruz. Eskiden 10 ekmek alırken şimdi 5-6 ekmek alabiliyoruz. Yarı tok, yarı aç yaşıyoruz” dedi.

Niğde'de derdini CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e anlatan tarım işçisi, un, şeker ve yağın fiyatının geçen yıla göre 4-5 kat arttığını belirterek, "Nasıl geçineceğiz onu düşünüyorum. Kömür parası olmuş tonu 8 bin TL, kaç katına yükseldi. Şu anda vatandaş perişan durumda, geçim telaşesine düştü. Ben bu yevmiye ile bunları nasıl satın alacağım? Vatandaş perişan. Maliyetler çok yüksek. İktidar bir an önce bu soruna el atmalı. Bize halin nedir diye soran yok. Sadece 'sabredin' diyorlar. Aç insan nasıl sabredebilir? Ekmeğimizden kısıyoruz. Eskiden 10 ekmek alırken şimdi 5-6 ekmek alabiliyoruz. Yarı tok, yarı aç yaşıyoruz" dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de tarım işçilerini çalıştıkları tarlada ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir işçi, geçen yıl 200 lira olan unun çuvalının 550-600 liraya, 270 lira olan şekerin 50 kg torbasının 1250 liraya, 270 lira olan 10 kilo bir teneke yağın ise 700 liraya kadar çıktığını belirtti. Çiftçi, Gürer'e şunları söyledi:

"VATANDAŞ PERİŞAN MALİYETLER ÇOK YÜKSEK"

"Nasıl geçineceğiz onu düşünüyorum. Kömür parası olmuş tonu olmuş 8 bin TL, kaç katına yükseldi. Şu anda vatandaş perişan durumda, geçim telaşesine düştü. Ben bu yevmiye ile bunları nasıl satın alacağım? Vatandaş perişan. Maliyetler çok yüksek.

"BİR TENEKE AYÇİÇEK YAĞINA ÇALIŞIYORUZ"

İktidar bir an önce bu soruna el atmalı. Bize halin nedir diye soran yok. Sadece 'sabredin' diyorlar. Aç insan nasıl sabredebilir? Ekmeğimizden kısıyoruz. Eskiden 10 ekmek alırken şimdi 5-6 ekmek alabiliyoruz. Yarı tok, yarı aç yaşıyoruz. Bağkur'umu yatıramıyorum. Ben boğazımı mı geçindireyim, Bağkur'umu mu yatırayım? 19-20 sene çalışıp devlete primimi yatırdım iki senedir yatıramıyorum. Geçimimi sağlayamıyorum ki primimi yatırayım. Şimdi iktidar pandemiden, krizden dolayı 'yardım, destek' diyor. Hiçbir destek gördüğümüz yok. Kimler alıyor bilmiyorum. Şurada 150 TL yevmiye alıp gidip geçimini sağlayacak. Bir teneke ayçiçek yağına çalışıyoruz. Et süt mamüllerini rüyamızda göremeyiz. Bir tavuk alacaksın 60 TL vereceksin. Bir gün iki tavuğa çalışacaksın. Her şey günübirlik pahalılaşıyor."

"İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NİN GENÇLERİ PATATES İŞİNDE ÇALIŞMAYA MECBUR"

Patates tarlasında çalışan genç işçilerden biri ise, "Gençlerin de şimdi önü açık değil. 18-19 yaşında askerliğini yapmış gelmiş gençlerinin hiçbirinin sigorta girişi yok. İş yok, iş olanağı yok. İç Anadolu Bölgesi'nin gençleri patates işinde çalışmaya mecbur. Şu anda sigortasız çalışıyorum. Kazandığımız deve de kulak. Vatandaş ayakta duruyorsa boğazından sıkıyor. Çalışıp evi geçindirip, cebine para koymak zor" dedi.

"ŞİMDİNİN BİN TL'Sİ ESKİNİN 100 TL'Sİ OLDU"

Ailecek çalışan tarım işçileri ise, "Geçinemiyoruz, ev kira, elimizde olmuyor. Evimizde hiçbir şey yok. Şimdinin bin TL'si eskinin 100 TL'si oldu. İki ekmek alıyoruz 7 TL, nasıl geçineceğiz? Küçük çocukları evde yalnız bırakıp biraz büyük olanlarla tarlaya geliyoruz. Geçen yıl şekerin kilosu 5 lira idi. Bugün 25 lira oldu. Geçen yıl patates söküm işçisinin yevmiyesi 90 lira idi. Şeker fiyatına bakarsan yevmiyenin bu yıl 500 lira olması lazım. Bugün ise 150-200 lira oldu. AKP'liler bu yüzle nasıl halkın içine girecek. Cumhurbaşkanı da gelse ona da söylerim" diye dert yandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Niğdeli Çiftçi: 'Sadece 'Sabredin' Diyorlar, Aç İnsan Nasıl Sabredebilir? Ekmeğimizden Kısıyoruz. Yarı Tok, Yarı Aç Yaşıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğdeli Çiftçi: "Sadece 'Sabredin' Diyorlar, Aç İnsan Nasıl Sabredebilir? Ekmeğimizden Kısıyoruz. Yarı Tok, Yarı Aç Yaşıyoruz" - Son Dakika
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