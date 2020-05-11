Niğdeli çiftçiler 300 dekar arazide çilek üretiyor

Niğde'de Konya Ovası Proje'sin (KOP) destekleriyle üretimin yaygınlaştırılması için hazırlanan "Niğde'mizin gözdesi çilek" projesi kapsamında, kentte, 300 dekar alanda üretim yapılıyor.



Niğde'de çilek üretimin yaygınlaştırılması amacıyla KOP destekleriyle 2017 hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 54 çiftçi 300 dekar alanda çilek üretimi yapıyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ulukışla ilçesi Beyağıl köyünde çilek fidanı dikiminde, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOP destekleriyle 2017'de 32 çiftçiyle 5'er dekarlık arazide 3 yıl süreyle çilek üretimi yapıldığını ve üretimin yaygınlaştırıldığını söyledi.



KOP'un bu yılda 22 çiftçiye 110 dekar alanda desteğinin devam edeceğini belirten Baş, şunları söyledi: "İlimizin yeni gözdesi çileğin dikimini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilimizde stratejik olarak üretimi yapılan son turfanda olarak değerlendirebileceğimiz getirisi yüksek ciddi katkı sağlayacak ürünleri yetiştirmek. Çilek de bunlardan biri. Projemizin adı da 'Niğdemizin yeni gözdesi çilek'. Proje başarılı oldu, çilek üretimi yaygınlaşıyor. Bundan sonraki süreçte de üreticimiz üretimi kendi kendine devam ettirebilecek seviyeye geldi. Niğde'de yaklaşık 300 dekar alanda çilek üretimi var. Daha da gelişecek"



Yaklaşık 20 dekar alanda çilek üreten Mustafa Yıldız da çilek üretiminden memnun olduğunu ifade ederek, "Kuru tarıma göre çilek daha kazançlı. Buranın rakımı yüksek olduğu için verimi, tadı ve aroması güzel. Kaliteli meyve yetişiyor. 3 senedir KOP desteğiyle çilek üretimi yapıyoruz. Şu an çilek üretmekten memnunuz" diye konuştu. - NİĞDE