Son Dakika Haberleri: Niğdeli Çiftçilere Destek Ödemesi

Niğdeli Çiftçilere Destek Ödemesi

48 dakika önce

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, çiftçilere 32,6 milyon lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Niğdeli Çiftçilere Destek Ödemesi, System.String[]
AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, çiftçilere 32,6 milyon lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Peşin, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin'in girişimleriyle ocak ayında, çiftçilere çatak, yem bitkileri, süt, buzağı, arı desteği, besi, arı işletme ve çoban desteği olarak 32 milyon 637 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi-sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli alanlarda destek verileceği ifade eden Peşin, desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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