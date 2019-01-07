Niğdeli Çiftçilere Destek Ödemesi

AK Parti Niğde
İl Başkanı Mahmut Peşin, çiftçilere 32,6 milyon lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.
Peşin, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun
ve Selim Gültekin
'in girişimleriyle ocak ayında, çiftçilere çatak, yem bitkileri, süt, buzağı, arı desteği, besi, arı işletme ve çoban desteği olarak 32 milyon 637 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi-sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli alanlarda destek verileceği ifade eden Peşin, desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.