Niğdeli Domates Üreticisi: "Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Niğdeli Domates Üreticisi: "Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz"

28.05.2022 13:44
Niğdeli Domates Üreticisi: "Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz"

Niğdeli domates üreticisi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e artan fiyatlardan yakınarak “Çiftçiler şu an bataklıkta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz” dedi. Gürer, “Azalan üretim rafta, markette, pazarda fiyata yansıyacak. Vatandaş için ucuz ürün artık hayal oldu” görüşünü dile getirdi.

Niğdeli domates üreticisi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e artan fiyatlardan yakınarak "Çiftçiler şu an bataklıkta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz" dedi. Gürer, "Azalan üretim rafta, markette, pazarda fiyata yansıyacak. Vatandaş için ucuz ürün artık hayal oldu" görüşünü dile getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de tarlalarında ziyaret ettiği domates üreticilerinin sorunlarını dinledi. Gürer'e konuşan domates üreticisi; geçen sene 50 dönüme ektiği domatesi, maliyet artışı nedeniyle bu yıl 30 dönüme düşürdüğünü söyledi. Üretici, "Geçen yıl 35 kuruşa aldığım domatesin fidesi bu yıl 75 kuruş oldu. 80 lira olan işçilik ücreti 180 liraya çıktı. Gübre, ilaç, mazot gibi girdiler ise aldı başını gitti" diye konuştu.

"MALİYET ÇOK ARTTI"

Domates üretici şunları söyledi:

"Bu yıl maliyet çok arttı. Bu yıl dönüm başına ürettiğimiz domatesi 15 bin liraya satmamız lazım. Kilo başına maliyet 1 lira 20 kuruş civarında. İşçilik ve diğer girdilerle maliyet 1,5 lirayı geçecek. Geçen yıl son zamanlarda domatesin satış fiyatı 30 kuruşa kadar düşmüştü."

Tarladan 1,5 liradan çıkacak ürünün Ankara ve İstanbul'da en az 5 liraya satılacağını söyleyen üretici, "Öyle görünüyor ki, mevsimsel üretim artışına rağmen domates fiyatı geçen yıla göre iki kat artacak" dedi. Domates üretimine destek verilmediğini söyleyen üretici, "Sadece yem bitkileri olan buğday ve yoncaya dönüm başına 8 lira gibi çok düşük bir destek veriliyor. Çiftçiler şu an bataklıkta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜRER: UCUZ ÜRÜN ARTIK HAYAL OLDU

TÜİK'in 2022 yılına ait bitkisel üretim tahminlerini değerlendiren Gürer, bir önceki yıla göre domates üretiminin yüzde 2.3, karpuz üretiminin yüzde 3.9 ve kuru soğan üretiminin de yüzde 6 oranında azalacağının açıklandığına değindi. Gürer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Azalan üretim rafta, markette, pazarda fiyata yansıyacak. Vatandaş için ucuz ürün artık hayal oldu. Girdi maliyet artışları durmadan üretim artmadan sorunlar devam edecek. Üretici, çiftçi mazot, elektrik ve gübrede fiyat artış yarışında arada ezilen oldu. Rafta ürün olur ama vatandaş o ürünü alamazsa hem üretim daralır hem de dolaylı kıtlık yaşanır."

şanır."

YORUMLAR
500
7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi, çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi 7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi, çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Domates Üreticisi: 'Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 13:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Niğdeli Domates Üreticisi: "Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement