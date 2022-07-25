Niğdeli Fırıncı: "Biz Bu İşi Bırakma Noktasına Geldik. Böyle Devam Ederse Aç Kalacağız" - Son Dakika
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Niğdeli Fırıncı: "Biz Bu İşi Bırakma Noktasına Geldik. Böyle Devam Ederse Aç Kalacağız"

25.07.2022 12:10

Niğdeli fırıncı Neşet Acer, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e aktardı. Acer, “Bırakma noktasına geldik. Sattığımız ürün miktarı yarı yarıya düştü. Maliyetler çok arttı. Millet, boğazından kesmeye başladı. Geleceği hiç iyi görmüyorum. Böyle devam ederse aç kalacağız” dedi.

Niğdeli fırıncı Neşet Acer, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e aktardı. Acer, "Bırakma noktasına geldik. Sattığımız ürün miktarı yarı yarıya düştü. Maliyetler çok arttı. Millet, boğazından kesmeye başladı. Geleceği hiç iyi görmüyorum. Böyle devam ederse aç kalacağız" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde pazar yerini ve esnafı ziyaret etti. Gürer, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

"GEÇEN YIL 1,5 TL OLAN EKMEK ŞİMDİ 3,5 TL"

Niğdeli fırıncı Neşet Acer yaşadıkları sorunları Gürer'e anlatırken, şunları söyledi:

"Geçen yıl 200 gramı 1,5 lira olan somun ekmek 3 buçuk liraya, 4 lira olan 400 gram pide ise 7 liraya çıktı. Fiyatlar arttığı için satışlar düştü. Fiyatlar artmasına rağmen maliyet artışları nedeniyle fırıncı esnafı olarak biz kar edemiyoruz. Geçen yıl 150 liraya aldığımız un serbest piyasada 650 liraya, TMO'da ise 480 liraya satılıyor. Vatandaş boğazından kısmaya başladı. Alım düştüğü için üretim de düştü. Gelir daraldı, gider arttı. Biz bu işi bırakma noktasına geldik. Çünkü sattığımız ürün miktarı yarı yarıya düştü. Maliyetler çok arttı. Millet boğazından kısmaya başladı. Geleceği hiç iyi görmüyorum. Böyle devam ederse aç kalacağız."

"SATTIĞIMIZIN YERİNE YENİSİNİ ALAMAZ DURUMA GELDİK"

Ayakkabı satışı yapan bir pazarcı, 25 liraya aldıkları ürünü 30 liraya satmaya çalıştıklarını, aynı ürünü bir hafta sonra 25 liraya alamadıklarını belirterek, "Sattığımızın yerine yenisini alamaz duruma geldik" dedi. Gürer'in "Vatandaş alabiliyor mu?" sorusuna "Çok zorlanıyor. Mecbur yani almak zorunda. Yalınayak gezecek hali yok" yanıtını verdi.

Bir diğer pazarcı esnafı ise beş pazara gittiğini ve her pazarda durumun aynı olduğunu belirterek "Sattığım malı yerine koyamadığım oluyor. Siftah etmeden gidiyorum. Akaryakıt parasını cepten veriyorum. Borcu borçla döndürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Niğde, Acer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Fırıncı: 'Biz Bu İşi Bırakma Noktasına Geldik. Böyle Devam Ederse Aç Kalacağız' - Son Dakika

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