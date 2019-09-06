Son Dakika Haberleri: Niğdeli gençler Osmaniye'ye gitti
Son Dakika Güncel Haber

Niğdeli gençler Osmaniye'ye gitti

2 saat önce

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü "Genç Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında 38 öğrenciyi Osmaniye'ye gençlik kampına gönderdi.

Niğdeli gençler Osmaniye'ye gitti, System.String[]

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü "Genç Adımlar Kampa-3" projesi kapsamında 38 öğrenciyi Osmaniye'ye gençlik kampına gönderdi.


Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Ömer Halisdemir meydanında düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı açıklamada : ' İl Emniyet Müdürlüğümüzce BÖF Faaliyetleri kapsamında Ülkemizin doğal zenginliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini gezme ve görme imkanı sağlayabilmek için Niğde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan toplam 38 öğrenciye alternatif ilgi alanı sunmak amacıyla "Genç Adımlar Kampa-3" isimli bir geziye gönderiyoruz " dedi. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğdeli gençler Osmaniye'ye gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]