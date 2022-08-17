Niğdeli Üretici: "Karpuzun Fiyatı 60 Kuruşa Kimse Almıyor. Bu Yıl Karpuz Eken Seneye Karpuz Ekmesinin İmkanı Yok" - Son Dakika
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Niğdeli Üretici: "Karpuzun Fiyatı 60 Kuruşa Kimse Almıyor. Bu Yıl Karpuz Eken Seneye Karpuz Ekmesinin İmkanı Yok"

17.08.2022 12:46

Niğdeli karpuz üreticisi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanarak “Tarlada fiyatı şu an 60 kuruşa kimse almıyor. Yazık, tarlaya bakıyorsunuz yüzde 50’si çürük. Tüccar gelmedi. Talep yok. Bu karpuzun buradan İstanbul’a nakliyesi kaç lira? Şu an en düşük aldığımız mazot 23 lira, hatta 24 lira. Nakliye yüzünden almıyorlar. Bu yıl karpuz eken seneye karpuz ekmesinin imkânı yok” dedi.

Niğdeli karpuz üreticisi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e dert yanarak "Tarlada fiyatı şu an 60 kuruşa kimse almıyor. Yazık, tarlaya bakıyorsunuz yüzde 50'si çürük. Tüccar gelmedi. Talep yok. Bu karpuzun buradan İstanbul'a nakliyesi kaç lira? Şu an en düşük aldığımız mazot 23 lira, hatta 24 lira. Nakliye yüzünden almıyorlar. Bu yıl karpuz eken seneye karpuz ekmesinin imkanı yok" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde karpuz üreticisinin sorunlarını dinledi. Tarımda planlamanın olmadığın en somut göstergesinin karpuz olduğunu söyleyen Gürer, "Büyük kentlerde karpuz dilimle satıldı. Şu anda Niğde Altunhisar ilçesinde ise karpuz tarlada kaldı, tüccar gelip almıyor" dedi. Çiftçi ise şunları söyledi:

ÇİFTÇİ: TÜCCAR GELMEDİ, TALEP YOK

"Tarlada fiyatı şu an 60 kuruşa kimse almıyor. Yazık, tarlaya bakıyorsunuz yüzde 50'si çürük. Tüccar gelmedi. Talep yok. Bu karpuzun buradan İstanbul'a nakliyesi kaç lira? Şu an en düşük aldığımız mazot 23 lira. Hatta 24 lira. Nakliye yüzünden almıyorlar. Bu yıl karpuz eken seneye karpuz ekmesinin imkanı yok."

GÜRER: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÜRETİMİ PLANLAMALI

TÜİK verilerine göre karpuz üretiminde yüzde 3 azalma beklendiğini belirten Gürer, "Ama tarlada karpuz kalmış. Yani bunların birisinin planlaması lazım. O da Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Çünkü üretici üretiyor, ürettiği üründen zarar ediyor. Ne yapacak bu çiftçi?" diye konuştu.

Gübre, ilaç ve mazota gelen zamlardan bahseden üretici ise, "Bunu Meclis'te halkımıza söyleyin, anlatın. Yoksa bizim Cumhurbaşkanımıza iletin bunu" dedi. Karpuzların tarlada çürüdüğünü belirten çiftçi, "Bu karpuza 5 lira diyoruz, almıyorlar. Karpuzu görüyorsun, 13-14 kilo" diye konuştu.

"İTHALATÇILAR PARA KAZANIYOR, BİZİM ÜRETİCİLERİMİZ PERİŞAN"

Mevsim başında İran'dan karpuz ithal edildiğini belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Onlar para kazanıyor. İthalatçılar para kazanıyor, bizim üreticilerimiz perişan oluyor. Karpuzda durum bu. Karpuz tarlada kaldı, çürüyor. Seneye ekim daha da düşecek. Planlamadan bu işler yürümüyor. Üretici perişan, ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor. Verdiği parayı alamıyor. Ürün çoğaldıkça fiyat düşüyor. Ürün azaldıkça fiyat yükseliyor. Bu durumda hem üretici hem de tüketici kaybediyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, İstanbul, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Üretici: 'Karpuzun Fiyatı 60 Kuruşa Kimse Almıyor. Bu Yıl Karpuz Eken Seneye Karpuz Ekmesinin İmkanı Yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğdeli Üretici: "Karpuzun Fiyatı 60 Kuruşa Kimse Almıyor. Bu Yıl Karpuz Eken Seneye Karpuz Ekmesinin İmkanı Yok" - Son Dakika
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