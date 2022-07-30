Niğdeli Kiraz Üreticisi: "Mazot 2,5 Lirayken Üretim Daha İyiydi. İşçilik ve Maliyet Daha Azdı. Şimdi Her Şey Uçtu"

Niğdeli kiraz üreticisi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e ekonomik kriz ve artan enflasyondan dert yanarak "Kiraz beş liradan 30 liraya çıktı ama yine kurtarmadı. Neden kurtarmaz? Gübre uçtu, mazot uçtu, işçilik uçtu, maliyet 10-15 katına çıktı. Bu sene kiraz iyi para etti köşeyi döneriz dediler ama aslında kiraz 5-6 liraya giderken, mazot 2,5 lirayken üretim daha iyiydi. İşçilik ve maliyet daha azdı. Şimdi her şey uçtu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

"BABAMDAN KALAN ÇİFTÇİLİĞE DEVAM ETMEK İSTEDİM. ARTI GELİR ELDE EDEMEDİĞİMİZ İÇİN BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Memuriyet sonrası baba mesleği olan çiftçiliğe devam etmek istediğini fakat maliyet artışlarına dayanamayarak çiftçiliği bırakmak zorunda kaldığını anlatan bir üretici, "Babamdan kalan çiftçiliğe devam etmek istedim. Fakat 5-6 yıl yaptıktan sonra hiçbir artı gelir elde edemediğimiz gibi baktık ki hep eksiden kaybedeceğiz. Bu yüzden bırakmak zorunda kaldık. Çünkü maliyetlerin hepsi arttı. Mazot, gübre, buğday, tohum aldığın zaman çok yüklü oluyor. Elde ettiğin gelir giderini karşılamayınca bırakmak zorunda kaldım" dedi.

"MAZOT 2,5 LİRAYKEN ÜRETİM DAHA İYİYDİ"

Bir başka kiraz üreticisi, 2,5 lirayken üretimin daha iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kiraz bahçemiz var. Üretim az. Bir de o fiyatlar endekse baktığımızda enflasyon uçtu. Kiraz beş liradan 30 liraya çıktı ama yine kurtarmadı. Neden kurtarmaz? Gübre uçtu, mazot uçtu, işçilik uçtu, maliyet 10-15 katına çıktı. Çalıştırmaya eleman bulamazsınız. Çünkü insanlar bu verdiğiniz rakamlara çalışmıyor. Haklı olarak daha üst düzey bir rakam istiyor. Onu da verdiğimiz zaman biz kazanmıyoruz. Bu sene kiraz iyi para etti köşeyi döneriz dediler ama aslında kiraz 5-6 liraya giderken, mazot 2,5 lirayken üretim daha iyiydi. İşçilik ve maliyet daha azdı. Şimdi her şey uçtu"

"BAKTIM Kİ BİR GELECEK YOK. ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADIM"

Genç bir çiftçi ise yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Üniversiteyi bırakıp çiftçiliğe başladım. Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde İşletme okuyordum. İki sene önce, okulu bırakıp buraya geldim. Baktım ki bir gelecek yok, herkes üniversiteyi okuyor. Şimdi bir bahçe daha yapıyoruz. Domates yetiştiriyoruz bunun yanında. Ama işte yine aynı sorun. Gübreler yüksek. İnsanların alım gücü düşük. Her türlü olsa sorun. Pahalı olsa satılmıyor, ucuz olsa kar edemiyoruz. Sıkıntılı bir dönemdeyiz şu anda. İl tarım müdürlüğü 5 dönüm için bahçe kurumu yapıyor ama bu destek yeterli değil. Niğde'nin mutlaka IPARD projesine dahil olması şart. Oradaki desteklerden yararlanmak istiyoruz ama 42 il var, biz yokuz. Avrupa Birliği Kırsal Destekleme Projesi'ne bölge illerinden bir Niğde alınmadı. Tarım kenti Niğde IPARD'dan mahrum bırakıldı"

TOKER: "İYİ BİR PLANLAMAYLA, KOOPERATİFLEŞMEYLE BUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çiftçimizin en büyük şikayeti girdi fiyatlarının artışı, enflasyonun yüksek oluşu. Yani ürettiği ürünün fiyatı bir miktar daha artmış olsa da girdilerin fiyatı ondan daha fazla arttığı için çiftçi aslında yerinde saymaya devam ediyor. Hatta geriye gidiyor. İyi bir planlamayla, kooperatifleşmeyle bunların önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Bir an önce çiftçimizin hem küçük üreticinin hem büyük üreticinin desteklenmesi lazım. Bilimsel tarıma insanlarımızı yönlendirmemiz gerekiyor."

GÜRER: "NİĞDE'NİN IPARD KAPSAMINA ALINMASI ŞART"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde'nin patates, elma, lahana, fasulye ve çavdar üretiminde ülke genelinde ilk sıralarda kirazda ise 7'nci sırada olduğuna dikkat çekti. Gürer, "Tabii ki böylesine önemli bir tarım ilinde çiftçilerin de sorunları var. Bizler de bu sorunları kendileriyle bire bir görüşerek dinliyoruz ve gündeme getirilmesini sağlıyoruz. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi olan IPARD Projesi'nde Niğde'nin olmaması, Niğdeli üreticiler için ciddi bir dezavantaj olarak görünüyor. Buna rağmen bölgede çiftçiler atadan gelenek olarak toprağa bağlı oldukları için üretmeye devam ediyor. Niğde 42 il içinde olduğu lisanslı depoculukta da unutulan iller arasında. Sulama suyu sorunu var. Toplulaştırma sorunu var. Yeraltı çıkarılan suyun kuyu ruhsat sorunları var. Bir de ürettiği ile kazanç arasında denge bozulunca sıkıntılar artıyor" dedi.