Niğde'de bir lokantacı 'askıda çorba' uygulaması başlattı - Son Dakika

Niğde'de bir lokantacı 'askıda çorba' uygulaması başlattı

NİĞDE - Niğde'de bir lokanta işletmecisi, "askıda çorba" uygulamasıyla hem lokantasına gelenlere çorba ikramında bulunuyor hem de belirlediği ihtiyaç sahiplerine ikram ediyor.

Şadırvan Parkı'nda lokantada "askıda çorba" uygulaması başlatan Mevlana Çetin, her gün onlarca kişinin sofrasına bir tas çorba koymaya gayret ediyor. Gördüğü "askıda ekmek" uygulamasından çok etkilendiğini belirten Çetin, çorba içmeye gelen müşterilerin fazladan çorba parası bırakmasıyla "askıda çorba" uygulamasına geçtiğini söyledi.

"Günlük 25 ya da 30 çorba ihtiyaç sahipleri içiyor"

Kadim kültürün önemli bir uygulamasını yaşatmaktan mutlu olduğunu dile getiren Çetin, eşi ile birlikte işlettiği lokantada verdiği hizmetin kabul ve takdir gördüğünü söyleyerek "Müşterilerimiz, hiç tanımadıkları kişilere çorba ısmarlıyor. Elbette bu kişiler ihtiyaç sahipleri oluyor. Biz zaten kimin ihtiyacı olduğunu fark edebiliyoruz. Ayrıca bu güzel geleneğimizde yemek yemeğe gelen müşteri askıya çorbayı asar, esnaf ihtiyaç sahibi ile müşteri arasında köprü olur. Müşteri gelip askıya bir çorba asıyorsa biz de iki katını asıyoruz. Bu geleneği tüm esnaf arkadaşlarımızın hatırlamasını istiyoruz."