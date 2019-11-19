Son Dakika Haberleri: Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyor
Son Dakika Yerel Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyor - Son Dakika

Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyor

6 saat önce

Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyorNİĞDE - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi.

Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyor

NİĞDE - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Selçuk Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde bulunan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Niğdeli öğrenciler trafiği Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğreniyor

Türkiye, Niğde, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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