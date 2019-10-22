Son Dakika Haberleri: Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Genel Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17 dakika önce

Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekNİĞDE - Niğde'de 20 okulda öğrenciler İstiklal Marşı okurken asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

NİĞDE - Niğde'de 20 okulda öğrenciler İstiklal Marşı okurken asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı okudu.

Minik öğrenciler ve büyük öğrencilerin gerçekleştirdiği organizasyon büyük beğeni toplarken, öğretmenler öğrencilere 'Barış Pınarı Harekatı'nın ne olduğunu anlattı.

Gür sesle İstiklal Marşı okuyan öğrenciler veliler tarafından alkışla karşılandı.

Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Niğde, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:18 Kaynak: İHA
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