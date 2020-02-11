Niğdeli şehit dualarla toprağa verildi - Son Dakika
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Niğdeli şehit dualarla toprağa verildi

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Niğdeli şehit dualarla toprağa verildi, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, memleketi Niğde'de toprağa verildi.


Alper'in (23) naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği belediye önüne getirildi. Burada İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin alana getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.


Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve belde halkı katıldı. - NİĞDE

Piyade, İdlib, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
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