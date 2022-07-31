Niğdeli Besici : "Bir Yıl Daha Dişimi Sıkacağım, Seneye de Böyle Oldu mu Bitireceğiz" - Son Dakika
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Niğdeli Besici : "Bir Yıl Daha Dişimi Sıkacağım, Seneye de Böyle Oldu mu Bitireceğiz"

31.07.2022 13:46
Niğdeli Besici : "Bir Yıl Daha Dişimi Sıkacağım, Seneye de Böyle Oldu mu Bitireceğiz"

Niğdeli süt üreticisi artan maliyetleri karşısında çaresiz kaldı. Yem fiyatından veteriner masraflarına kadar girdilerin artmasından yakınan üretici, “Bir yıl daha dişimi sıkacağım. Seneye de böyle oldu mu bitireceğiz” dedi.

Niğdeli süt üreticisi artan maliyetleri karşısında çaresiz kaldı. Yem fiyatından veteriner masraflarına kadar girdilerin artmasından yakınan üretici, "Bir yıl daha dişimi sıkacağım. Seneye de böyle oldu mu bitireceğiz" dedi.

Niğde'de küçük aile işletmeleri sorun yaşıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ziyaret ettiği süt üreticisi maliyetler karşısında çiftçiliği sürdüremediğini söyledi.

Besici, 1 kilo sütle 1,5 kilo yem alamadığını belirterek, "Hayvanlarımıza yemi kendimiz üretiyoruz ama hazır aldığımız yemlerde var tabii. Bu yemler içerisinde geçen yıl 100 liraya şu an 375 lira. Sütü mandıraya 7 lira 50 kuruşa veriyoruz. 7 bin 300 liraya süt veriyoruz. 7 bin 600 liraya yem alıyoruz. Dayanma gücümüzün nedeni çoluğum, çocuğumla üretim yapıyorum. Hayvanıma kendim bakıyorum.

Yem fiyatların artması nedeniyle hayvanlarına verdiği yemi azaltmaktan yakınan süt üreticisi şunları söyledi:

"Ben bu hayvana akşam sabah 8 kilo yem veriyorum. Daha önce 20 kilo yem veriyordum, 25 kilo süt alıyordum. Saman bin 200 lira. Yonca 3 bin 500 lira. Bir yıl daha dişimi sıkacağım. Seneye de böyle oldu mu bitireceğiz.

"BİR HAYVANA VETERİNER GETİRMEK DOKTORA GİTMEKTEN KÖTÜ"

Geçen yıl hayvan için 70 liraya aldığımız antibiyotik ilacı şu an 750 lira. Bunun içerisinden nasıl çıkacak? Bir hayvana veteriner getirmek doktora gitmekten kötü şu an. Bir hayvanın hastalanmasında en az 3 lirası var (3 bin TL)"

YORUMLAR
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Niğdeli Kiraz Üreticisi: 'Mazot 2,5 Lirayken Üretim Daha İyiydi. İşçilik ve Maliyet Daha Azdı. Şimdi Her Şey Uçtu' Niğdeli Kiraz Üreticisi: 'Mazot 2,5 Lirayken Üretim Daha İyiydi. İşçilik ve Maliyet Daha Azdı. Şimdi Her Şey Uçtu'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Besici : 'Bir Yıl Daha Dişimi Sıkacağım, Seneye de Böyle Oldu mu Bitireceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğdeli Besici : "Bir Yıl Daha Dişimi Sıkacağım, Seneye de Böyle Oldu mu Bitireceğiz" - Son Dakika
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