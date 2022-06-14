Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum

14.06.2022 13:24

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde, şeker pancarı tarlasında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti. Tarım işçisi bir kadın, “Kazandığım paranın üçte ikisini şekere yatırıyorum. 25 liraya şeker olur mu? Bu kadar fazla şeker pancarı varken bu fiyata şeker almak istemiyorum. Yazık değil mi bana? Bakın ellerimin haline. Şeker üretiminde emek veren benim, bu şekeri 25 liraya almak istemiyorum. Şeker fiyatlarını düşürün” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde, şeker pancarı tarlasında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti. Tarım işçisi bir kadın, "Kazandığım paranın üçte ikisini şekere yatırıyorum. 25 liraya şeker olur mu? Bu kadar fazla şeker pancarı varken bu fiyata şeker almak istemiyorum. Yazık değil mi bana? Bakın ellerimin haline. Şeker üretiminde emek veren benim, bu şekeri 25 liraya almak istemiyorum. Şeker fiyatlarını düşürün" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir şeker pancarı tarlasında çalışan tarım işçilerinin sorunlarını dinledi. Tarım işçisi bir kadın, "Kazandığım paranın üçte ikisini şekere yatırıyorum. 25 liraya şeker olur mu? Bu kadar fazla şeker pancarı varken bu fiyata şeker almak istemiyorum. Yazık değil mi bana? Bakın ellerimin haline. Şeker üretiminde emek veren benim, bu şekeri 25 liraya almak istemiyorum. Şeker fiyatlarını düşürün" diye konuştu.

"BU KADAR ÜRETİLEN ŞEKER PANCARI NEREYE GİDİYOR"

Tarım işçisi kadın, "Ben, çoluğumla çocuğumla emek veriyorum, tozu torağı yutuyorum, sonra da çıkıp şekeri 25 liradan alıyorum. Bu kadar yetişen şeker pancarı, üretilen şeker nereye gidiyor" diye sordu.

Ömer Fethi Gürer ise kilosu 5 lira 70 kuruş iken şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin bir sonucu olarak şeker fiyatlarının 4-5 katına çıktığını ve şekerin karaborsaya düşürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"STOKLARDA ŞEKER VARKEN NEDEN KARABORSAYA DÜŞTÜ"

"Ülkemizde şeker krizi yaratıldı ve ürün karaborsaya düştü. 2021 yılında, 19,5 milyon ton şeker pancarı yetişeceği tahmin edildi. Eylül ayında kampanya başladı. Aralık 2021'de kampanya süreci bitti. 2 milyon 700 bin ton şeker üretilerek depolara konuldu. Türkiye'de 21 üründe arz açığı olmasına rağmen şekerde arz açığı yoktu. Şeker pancarında yeterli üretim olduğu halde şekeri karaborsaya düşürdüler. Maliyetine göre hesap yapılsın. Stoklarda şeker varken neden karaborsaya düştü?

Yetkililer, 'Ağustos ayına kadar stok yeterli' açıklaması yaptı. Bu yolda, eylül ayında kampanya başlayıp ürün hasat edilerek fabrikaya teslim edilecek. Aralık ayına kadar şeker üretilecek. Şeker pancarı üretiminde düşme yok ise TÜİK verileri gerçek ise ürettiğimiz bize yetiyor ise neden şeker ithal ediyoruz? Kimler buradan rant elde edecek? Bunun, siyasi iktidarın iş bilmezliği ve rantçı, ithalatçı politikaların sonucu olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum."

Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum
Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum
Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum
Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum
YORUMLAR
500
Niğdeli Kasap: 'Vatandaş 20-30 Liralık Kıyma İsterken Ben Utanıyorum' Niğdeli Kasap: 'Vatandaş 20-30 Liralık Kıyma İsterken Ben Utanıyorum' Niğde'de Çalışan Hataylı Tarım İşçisi: 'Suriyeliler, Kendi Vatandaşımızdan Uygun Fiyata Çalıştıkları İçin Onlar Çalışıyor, Biz Çalışamıyoruz' Niğde'de Çalışan Hataylı Tarım İşçisi: 'Suriyeliler, Kendi Vatandaşımızdan Uygun Fiyata Çalıştıkları İçin Onlar Çalışıyor, Biz Çalışamıyoruz'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:25 17 yıllık karısını şiddet uygulayarak öldüren katile annesi bile sahip çıkmadı: Benim öyle bir evladım yok, gebersin orada
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:31 Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 13:33:54. #1.11#
SON DAKİKA: Niğdeli Tarım İşçisi Kadın: Şeker Üretiminde Emek Veren Benim, Bu Şekeri 25 Liraya Almak İstemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement