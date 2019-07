NİĞDELİ ÜRETİCİLERDEN AVM VE ZİNCİR MARKETLERE KURBANLIK TEPKİSİ

KURBAN Bayramı'na bir aydan kısa bir süre kala kurban piyasasında hareketlenmeye başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 ila 10 arasında bir artış yaşanıyor. Niğdeli Üreticiler, AVM'lerle zincir marketlerin kurbanlık satmasının üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi. Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz, bu yıl yüzde 5 ila 10 arasında bir artış yaşandığını belirterek, bu artışın Kurbanlık fiyatlarında girdi rakamlarının yükselmesinden kaynaklandığını kaydetti. Başkan Yılmaz, 'Büyükbaş erkek tosun fiyatı, canlı kilosu 19 ila 21 lira arasında, küçükbaş hayvanlar içinde kilo başına belirlenen fiyat (şişek ve toklu) 19 ila 21 lira arasında değişiyor. Düve fiyatları 15 ila 17 lira arasında yer alıyor. Bu fiyat artışının, girdi maliyetlerini, yem fiyatlarını düşündüğümüzde kayda değer bir artış olmadığını görüyoruz. Yetiştiricinin hayvan beslemek için almış olduğu sığır besi yemi geçen sene 60-65 TL (torba) iken bu sene aynı yem 85-90 TL aralığına çıkmıştır. Hayvan fiyatlarında yüzde 5 ila 10 arasında artış olurken yem fiyatlarındaki artış yüzde 25 ila 30 arasında gerçekleşmiştir. Kaba yemi, silajı, arpayı, yoncayı da eklersek arada çok ciddi bir uçurum oluşmaktadırö dedi.KURBANLIK SIKINTISI YOKNiğde'de hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ifade eden Yılmaz ' Kurban Bayramı 'na 1 aydan kısa bir süre kala kurbanlık piyasasında da canlanma başladı. Vatandaşlarımız yavaş yavaş kurbanlık fiyatı araştırması yapıyor. Niğde ilimiz hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Yeterli sayıda hayvan bulunmaktadıröKURBANLIKLARI ÜRETİCİDEN ALINVatandaşların kurbanlıkları direk üreticilerden almalarını tavsiyesinde bulunan Yılmaz 'Vatandaşlarımızın kurbanlıkları direkt üreticilerden almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bununla ilgili olarak aylardır kurbanlık hazırlamak için mücadele eden üreticilerimize destek olmamız gerektiğine inanıyorum.KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİNiğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz, kurbanlık alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi verdi. Hayvanın, küpesine, yaşının tutup tutmadığına, boy yapılarına, sağlık kontrollerine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.Kurbanlık hayvanların yaşlarının dişlerine bakıldığında rahatlıkla anlaşılabileceğini belirten Yılmaz, 'Özellikle de ağız ve burunlarından gelebilecek akıntılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanın; gözlerinin parlaklığı, kulaklarının dik olması, hayvanın canlılığı da dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. Sağlıklı olmayan bir hayvanın kulakları düşük olur. Hayvan hareket etmekte zorlanır. Gözyaşı akıntısı olabilir. Zaten normalde her kurbanlık alıcısının hemen anlayabileceği emarelerdir bunlar. Kurbanlık kuzularda da bu emareler aynı paraleldedir. Mesela hayvan dişlerini gıcırdatabilir. Bu da bir emaredir. Hayvanın bedeninde yaralar olmamalı, buna ek olarak, kör, kulağı kopuk, bir veya iki boynuzu kırık, kuyruksuz, dişleri dökük olmamalı diyen Yılmaz, ayrıca hayvanın yürüyemeyecek kadar topallığının da olmaması gerektiğini vurguladı.'KESİLEN KURBANIN ETLERİNİ HEMEN TÜKETMEYİN!Kurbanlıkların kesildikten sonra etlerinin hemen buzdolabı veya derin donduruculara konulmasını öneren Aliyye Yılmaz, 'Bizim tavsiyemiz kesilen etlerin derin donduruculara veya buzdolaplarına konulup en az 24 saat bekletilmesi ve suyunun çökmesini sağlamaktır. Biz şahsen kesilen etlerin hemen tüketilmesini sağlık açısından pek tavsiye etmiyoruz. Hem bekletilen etler daha da lezzetli olacaktır. Ancak derin dondurucularda dondurulan etlerin çözülmesinin hemen ardından kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir.ö Diye konuştu.DONMUŞ ET İSTEMİYORUZDonmuş et ithalatına karşı olduğunu ifade eden Üretici Remzi Selçuk , "Bizim tek isteğimiz var ithalatın kesilmesi değil donmuş etin getirilmemesini istiyoruz. Biz torunlarına yetecek kadar yetecek hayvanımız var. Kurbanlıkta satışlar başladı ama siftah yapmadık"Diğer üretici İbrahim Üçler ise, "Hayvanlarımızı kestirmek için müşteri bulamıyoruz ama büyük marketlerin kredi kartlarına taksit yaptığı için bizim kurbanlıklarımızı satamıyoruz. Biz kendimiz boşa çabalıyoruz. Marketler bu işe giriyor fiyatı düşürüyor ama biz doğal satıyoruz. Hayvanların yaşları dolmuş tırnakları büyümüş vatandaş gelip seçip alıyor. Biz bu konunun denetim altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.