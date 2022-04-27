Niğdeli Vatandaş: Emekli Maaşımı Çektim, Pazara Geldim. Bir Taraftan Girdim, Bir Taraftan Çıktım, Para Bitti - Son Dakika
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Niğdeli Vatandaş: Emekli Maaşımı Çektim, Pazara Geldim. Bir Taraftan Girdim, Bir Taraftan Çıktım, Para Bitti

27.04.2022 12:30

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Emekli bir vatandaş, Gürer’e, “ATM’den emekli maaşımı çektim, pazara geldim. Bir taraftan girdim, bir taraftan çıktım, para bitti. Ben de bakıyorum, ‘acaba düşürdüm mü’ diye ama yok” dedi. Gürer ise “Vatandaş, alım gücü daralınca kilo ile almak yerine gramla ya da tane ile almak zorunda kalıyor. Gübre ve mazotun fiyatını yarı yarıya indirmezseniz pazardaki yangını söndüremezsiniz” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Emekli bir vatandaş, Gürer'e, " ATM'den emekli maaşımı çektim, pazara geldim. Bir taraftan girdim, bir taraftan çıktım, para bitti. Ben de bakıyorum, 'acaba düşürdüm mü' diye ama yok" dedi. Gürer ise "Vatandaş, alım gücü daralınca kilo ile almak yerine gramla ya da tane ile almak zorunda kalıyor. Gübre ve mazotun fiyatını yarı yarıya indirmezseniz pazardaki yangını söndüremezsiniz" diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, Ulukışla'da ilçe pazarını ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla dertleşti.

"BİZ, YARIM KİLO NE, BİLMEZDİK"

Meyve satan bir pazarcı, Gürer'e, "Altı ay önce 450 liraya Mersin'e giden araba, bugün bin 925 lira… 10 bin liraya bu arabayı yükleyip geliyordum, şimdi 50 bin liraya yarısı doluyor. Önceden 3 kilo domates alan insanlar şimdi alamıyor; bir kilo, yarım kilo alıyorlar hep. Biz, yarım kilo ne, bilmezdik, hele hele Ulukışla pazarında" dedi.

"BU ÜLKENİN EN MAĞDURLARI EMEKLİLER"

Pazarda alışveriş yapan bir kadın ise "Geçen sene 50 liraya pazar çantasını dolduruyordum, şimdi 300 liraya bile dolduramıyoruz. Meyve ve et de alamıyoruz. Tavuk da pahalı. 2 bin 500 lira emekli maaşım yeni yattı, o da püf oldu gitti. Bin 100 lira emekli ikramiyesi olur mu? Bu ülkenin en mağdurları emeklilerdir" diye konuştu.

"BİR TARAFTAN GİRDİM, BİR TARAFTAN ÇIKTIM, PARA BİTTİ"

Emekli Mehmet Yılmaz da Gürer'e, "ATM'den emekli maaşımı çektim, pazara geldim. Bir taraftan girdim, bir taraftan çıktım, para bitti. Ben de bakıyorum, 'acaba düşürdüm mü' diye, ama yok. Hanım, eve gidince, 'Sen ne yapıyorsun bu parayı' diyor. Diyorum, 'Paranın değeri yok'. Bu düzen bozuk, çarpık kapitalist bir düzen" diye dert yandı.

KARPUZUN DİLİMİ 33 LİRA

Dilimle karpuz satan pazar esnafı da az da olsa vatandaşın dilimle karpuz alabildiğini söyledi. Tarttığı bir dilim karpuz 33 lira gelen esnaf, "Emekli alamıyor, dar gelirli alamıyor. Orta gelirliler ise tüm değil ancak dilimle alabiliyor" dedi.

"BURASI ANKARA, İSTANBUL DEĞİL, ULUKIŞLA"

Ömer Fethi Gürer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Fasulye 40 lira; kırmızı biber 25, yeşil biberin ucuzlamış hali 20 lira. Burası İstanbul değil, Ankara değil, Niğde'nin Ulukışla ilçesi. Vatandaş, alım gücü daralınca kilo ile almak yerine gramla ya da tane ile almak zorunda kalıyor. Gübre ve mazotun fiyatını yarı yarıya indirmezseniz pazardaki yangını söndüremezsiniz" diye konuştu.

Niğdeli Vatandaş: Emekli Maaşımı Çektim, Pazara Geldim. Bir Taraftan Girdim, Bir Taraftan Çıktım, Para Bitti
Niğdeli Vatandaş: Emekli Maaşımı Çektim, Pazara Geldim. Bir Taraftan Girdim, Bir Taraftan Çıktım, Para Bitti
Niğdeli Vatandaş: Emekli Maaşımı Çektim, Pazara Geldim. Bir Taraftan Girdim, Bir Taraftan Çıktım, Para Bitti
Niğdeli Vatandaş: Emekli Maaşımı Çektim, Pazara Geldim. Bir Taraftan Girdim, Bir Taraftan Çıktım, Para Bitti

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Ulukışla, Emekli, Niğde, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Niğdeli Vatandaş: Emekli Maaşımı Çektim, Pazara Geldim. Bir Taraftan Girdim, Bir Taraftan Çıktım, Para Bitti - Son Dakika
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