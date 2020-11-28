Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor - Son Dakika

Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor

28.11.2020 16:18

Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor Günlük 400'e yakın pozitif vakanın olduğu Niğde'de vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına rağmen yükselmenin neden olduğuna anlam veremiyor.

Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor

NİĞDE - Günlük 400'e yakın pozitif vakanın olduğu Niğde'de vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına rağmen yükselmenin neden olduğuna anlam veremiyor. Kentte bugüne kadar 250'nin üzerinde kişinin korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Caddeler üzerinde sigara içmek, yemek veya maskeyi çıkarak yiyeceklerin yasak olduğu Niğde'de, vatandaşlar kurallara uyuyor.

Niğde'nin ana caddelerinde maskesiz insan görmediğini belirten Esnaf Murat Bilgiç, "Önceden vatandaş olarak gevşek davranıyorduk ancak vakalar arttıkça daha dikkat etmeye başladık. Niğde caddelerinde maskesiz kimseyi görmüyoruz ancak vaka sayıları yükseliyor" dedi.

Terzi esnafı Şükrü Timurlenk ise, "Müşterimden ölçü alacağım zaman kesinlikle mesafeyi koruyarak işimi yapıyorum. Ancak insanlar maskelerini çenesinin altında takıyor" diye konuştu.

Korana virüsten halasının vefat ettiğini ifade eden Yalçın Tekcan ise, "Çok yakın zamanda halamı ve akrabamı korona virüsten dolayı kaybettik. Çok üzüntülüyüz. İnsanlarımızın daha çok dikkat etmesini istiyorum" dedi.

Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor
Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor
Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor
Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor

Murat Bilgiç, Sigara, Esnaf, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğdeli vatandaşlar pandemi kurallarına uyuyor - Son Dakika


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