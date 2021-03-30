Niğdeli veteriner hekim kedi ve köpekleri "Elizabeth yakası"ndan kurtaracak korseyle yurt dışına açıldı - Son Dakika

Niğdeli veteriner hekim kedi ve köpekleri "Elizabeth yakası"ndan kurtaracak korseyle yurt dışına açıldı

30.03.2021 10:59
Niğdeli veteriner hekim kedi ve köpekleri

Niğde'de veteriner hekim Emirhan Yaramancı, "Elizabeth yakası" diye bilinen boyunluklara alternatif olarak geliştirdiği, daha hızlı ve konforlu tedavi imkanı sağlayan medikal korseyi uluslararası e-ticaret siteleri aracılığıyla yurt dışına gönderiyor.

Niğde'de veteriner hekim Emirhan Yaramancı, "Elizabeth yakası" diye bilinen boyunluklara alternatif olarak geliştirdiği, daha hızlı ve konforlu tedavi imkanı sağlayan medikal korseyi uluslararası e-ticaret siteleri aracılığıyla yurt dışına gönderiyor.

Bor ilçesinde veterinerlik hizmeti veren Yaramancı, 2007'de ameliyat ettiği bir köpeğin boynuna, yarayla temasını önlemek için "Elizabeth yakası" (Genellikle kedi ve köpeklere ameliyat sonrası giydirilen kesik koni şeklindeki boyunluk) taktı.

Köpeğin yaraya temasının artması ve iyileşmemesi üzerine yakayı çıkaran Yaramancı, korseye dönüştürdüğü pet şişeyi giydirdiği hayvanın 10 günde iyileşmesini sağladı.

Daha sonra benzer ameliyatlarda aynı yöntemi kullanan Yaramancı, 2015 yılında KOSGEB desteğiyle Niğde Teknopark'ta kurduğu kimya laboratuvarında, WinTex kumaşından "WinPet" markası adı altında medikal korse tasarladı.

"Bu kumaşla aracınızı dahi çekebilirsiniz"

Yaramancı, AA muhabirine, kedi ve köpeklerin ameliyat sonrasında dikiş atılan yaralarını yalamamaları ve o bölgelere zarar vermemeleri için kullanılan "Elizabeth yakası"nın çok ciddi sorun olduğunu söyledi.

Bu nedenle alternatif ürün geliştirme arayışına girdiğini anlatan Yaramancı, şunları kaydetti:

"Plastik su şişesinin özelliklerini, teknik kumaşlara yansıttık. KOSGEB destekleriyle Ar-Ge projesi kapsamında nanoteknolojik WinTex kumaşını geliştirdik. Halen, KOSGEB'den aldığımız destekle Niğde Teknopark'ta kurduğumuz kimya laboratuvarında kumaşın teknik özelliklerini geliştiriyoruz. Ürünümüz yurt içinde oldukça beğenildi, tutuldu, meslektaşlarımız ürünü severek kullanıyor. Kumaşın yırtılmaya karşı mukavemeti oldukça yüksek. Yani bu kumaşla aracınızı dahi çekebilirsiniz. Yüzde 100 sıvı geçirmez, ıslansa dahi çok hızlı kuruyan bir kumaş. Kumaşın, antimikrobiyal ve antialerjik özellikleri var. Ürün hastanın vücudunda sentetik deri dokusu ya da yara kabuğu gibi davranıyor. Dolayısıyla hasta üründen rahatsız olmuyor."

Ürünün açık yaralarda ve hiç deri kalmamış dokularda dahi çok hızlı iyileşme sağladığını ileri süren Yaramancı, korsenin uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden Kuzey Amerika ülkelerinde satışlarının başladığını belirtti.

ABD'de şirket kuruldu

Kuzey Amerika'nın dünya pet pazarının yüzde 50'sine hitap ettiğine işaret eden Yaramancı, şöyle devam etti:

"Dünya pazarında bir marka oluşturacağız misyonuyla yola çıkmıştık. Şu an güçlü adımlarla devam ediyoruz. Büyük pet pazarı olan Kuzey Amerika kıtasında özellikle ABD'de Phoenix'de bir şirketimiz daha oldu. Şu anda ürünlerimizi oraya gönderdik ve e-ticaret siteleri üzerinden satışlarımız başladı. İkinci adım da İskandinav ülkeleri, özellikle Finlandiya, Estonya, Norveç ve İsveç'i hedef alıyoruz. Yakın zamanda orada da ticari faaliyetlerimiz başlayacak. 2013 yılında hayal olarak başlayan proje, kendi üretim tesisinde 15 kişiye istihdam sağlayan ve ülkeye döviz kazandıran bir dünya markası olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor."

Yaramancı, İngiltere'de sektörel araştırmalar yapan Global Health Farm'ın WinPet markasına 2018'de yara, bakım ve destek ürünleri konusunda "en iyi ürün" ödülü verdiğini, 2021 yılında ise "mükemmeliyet ürünü" olarak tescil edildiğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika, Veteriner, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğdeli veteriner hekim kedi ve köpekleri 'Elizabeth yakası'ndan kurtaracak korseyle yurt dışına açıldı - Son Dakika


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