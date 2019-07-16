Son Dakika Haberleri: Niğdeliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu
Son Dakika Güncel Haber

Niğdeliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu

32 dakika önce

NİĞDE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişiminin bastırılmasının 3'üncü yılında demokrasi nöbeti tutmak için Ömer Halisdemir Meydanı'na akın etti.

Niğdeliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu, System.String[]
NİĞDE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişiminin bastırılmasının 3'üncü yılında demokrasi nöbeti tutmak için Ömer Halisdemir Meydanı'na akın etti.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri ve kent protokolü, ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından, kabre karanfil bırakıldı.
Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu. Vali Yılmaz Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet ve millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi. Türk Ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi, milleti ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya, devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:
"Bunu yaparken tarihte hiç bir zaman görülmemiş büyük bir vahşete kalktılar. Sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar, meclisimizi ve meydanlarımızı bombaladılar. Ama bu milletin cesaretini ferasetini unuttular. Nitekim Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet genciyle yaşlısıyla sokaklara, meydanlara döküldü ve büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanlarından birisi de ilimizin gururu, direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir'di. O gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi. Yine Niğdemizin şehitleri Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünüver ve Ramazan Konuş da aynı şekilde bizlerin gururu kahramanı oldu."
Konuşmaların ardından, darbe girişimi belgeseli izletildi, ilahi ve şiir dinletisi yapıldı.


- Niğde
Ömer Halisdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğdeliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]