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Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol
13 dakika önce
30 Kasım 1984 Amsterdan doğumlu Hollandalı önlibero Nigel De Jong, 2005-2006 sezonunda AFC Ajax forması giymişti. De Jong'un aynı sezonda, AFC Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi'nde Arsenal'e karşı attığı golü sizler için derledik.
30 Kasım 1984 Amsterdan doğumlu Hollandalı önlibero Nigel de Jong, 2005-2006 sezonunda AFC Ajax forması giymişti. de Jong'un aynı sezonda, AFC Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi'nde Arsenal'e karşı attığı golü sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20
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