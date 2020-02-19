Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol - Son Dakika Spor

Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol

13 dakika önce

30 Kasım 1984 Amsterdan doğumlu Hollandalı önlibero Nigel De Jong, 2005-2006 sezonunda AFC Ajax forması giymişti. De Jong'un aynı sezonda, AFC Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi'nde Arsenal'e karşı attığı golü sizler için derledik.

30 Kasım 1984 Amsterdan doğumlu Hollandalı önlibero Nigel de Jong, 2005-2006 sezonunda AFC Ajax forması giymişti. de Jong'un aynı sezonda, AFC Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi'nde Arsenal'e karşı attığı golü sizler için derledik.

Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol

Arsenal, 1984, Ajax, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20 
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