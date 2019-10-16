"Nihai hedef Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır"

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nın nihai hedefi Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır." dedi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında Kuzey Makedonya'nın başkent Üsküp'teki Büyükelçilik rezidansında basın toplantısı düzenleyen Kara, sosyal medyadaki yalan haberler, Türkiye'ye karşı yapılan haksızlıklar ve uluslararası camianın harekata yönelik tutumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kara, "Ulusal güvenliğimize yönelik Suriye kaynaklı çok boyutlu terör tehditleri karşısında 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nın nihai hedefi, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, 40 bin insanımızı katleden PKK, PYD/YPG teröristlerini etkisiz hale getirmek, DEAŞ terörünün yeniden canlanmasını önlemek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası hukuk temelinde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin teröre karşı mücadeleyle ilgili kararları uyarınca Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütüldüğünü dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG ve PKK terörüne dair endişelerimiz ve bu konudaki meşru beklentilerimiz başta ABD olmak üzere tüm ilgili müttefik ülkeler nezdinde defaatle paylaşılmış, Fırat'ın doğusunda güvenlik kaygılarımızı giderecek bir güvenli bölge oluşturmak amacıyla diplomatik çözüm bulabilmek için her tür çaba gösterilmiştir. Tüm temaslarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı gerektiğinde kullanmaktan tereddüt etmeyeceğimizi vurguladık."

YPG/PKK terör örgütü unsurlarınca Türkiye'ye ve yerel halka verilen zararlardan bahseden Kara, Barış Pınarı Harekatı'nda önceki harekatlarda olduğu gibi söz konusu terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta olup sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alındığını ve müttefiklere ait üs ve gözlem noktalarının hedef olmadığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 600'den fazla YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Kara, 24 teröristin YPG/PKK saflarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu ifade etti.

Harekatın başlamasının ardından sınıra yakın yerleşim yerlerine YPG/PKK terör örgütü tarafından 652 havan saldırısı gerçekleştirildiğini kaydeden Kara, "Vatandaşlarımızın yanı sıra ülkemize sığınan Suriyelileri de hedef alan bu saldırılarda aralarında 9 aylık bir bebeğin ve çocukların da bulunduğu masum siviller katledilmiştir. Harekatı terör unsurları bu bölgeden temizlenene kadar, sınır güvenliğimiz tesis edilene kadar ve Suriye halkı PYD/YPG ile DEAŞ zulmünden kurtulana kadar devam ettirmek niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Harekatın ayrıca yerlerinden edilmiş Suriyelilerin, uluslararası hukuka uygun ve BM kurumlarının koordinasyonunda güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi hedeflediğini vurgulayan Kara, Türkiye'nin harekat alanının demografisini değiştirmek gibi bir amacı olmadığının altını çizdi.

Suriye'de DEAŞ'e karşı sahada göğüs göğüse mücadele veren tek ülke olan Türkiye için DEAŞ tutuklularının büyük önem arz ettiğini belirten Kara, tüm yabancı savaşçıların menşe ülkelerince geri alınmasının sürdürülebilir tek çözüm olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumdan temel beklentilerinin terör örgütlerine karşı verilen mücadelede Türkiye'ye destek olunması olduğunu söyleyen Kara, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kara, basın toplantısının sonunda harekattaki askerlerden birinin anısını okudu.