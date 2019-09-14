"Nihai hedefi Halk Ekmek'i kapatmak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun amacının sadece zam yapmak olduğunu sanmıyorum. Nihai hedefi Halk Ekmek'i kapatmaktır." ifadesini kullandı.

Canikli, İstanbul Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamma ilişkin değerlendirmelerini Twitter hesabından paylaştı.

"CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraatlarından birisi İstanbul halkının ekmeğiyle oynamak oldu." değerlendirmesinde bulunan Canikli, AK Parti dönemlerinde ekmeğe 8 yılın toplamında yapılmayan yüzde 40'lık zammın CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından bir günde yapıldığını ifade etti.

Seçim çalışmalarında "ekmeği, sütü ve suyu bedava yapacağı" vaadinde bulunan İmamoğlu'nun gelir gelmez Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40 zam yaptığına işaret eden Canikli, "Bu tam bir CHP klasiği aslında. Koltuğu ele geçirmek için yerine getiremeyecekleri vaadlerde bulunuyorlar. Sonra hepsini unutuyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Kamuoyunun, özellikle gençlerin İmamoğlu sayesinde CHP'nin bu yüzünü görme imkanı bulduğunu belirten Canikli, şunları kaydetti:

"25 yıllık AK Parti döneminde ekmek gerçekten halkın ekmeği idi. Halk Ekmek sayesinde, dar gelirli İstanbullu ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşma imkanı buldu. Halk Ekmek uygulaması aynı zamanda kapsamlı ve etkili bir sosyal projeydi. Halk Ekmek olmasaydı İstanbul'da ekmeğin fiyatı iki katına çıkardı. Halk Ekmek piyasayı regüle etti ve ekmeğin fiyatının yükselmesini engelledi. Halk Ekmek, ekmek piyasasında oligopol ve tekelci yapıların oluşumunun önünü kesti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun amacının sadece zam yapmak olduğunu sanmıyorum. Nihai hedefi Halk Ekmek'i kapatmaktır. Önce ekmek fiyatları insafsız ve ölçüsüzce yükseltilerek Halk Ekmek'in ürünlerine olan talep azaltılacak. Sonra da Halk Ekmek ürünlerini kimse almıyor diye kapısına kilit vurulacak. Yani kapatılacak."

"Zam taleplerine zemin hazırlayacak"

Halk Ekmek ürünlerine yapılan yüzde 40 oranındaki zammın piyasadaki diğer ekmek üretenlerin de ekmek fiyatlarını artırmalarının önünü açacağını, onların zam taleplerine zemin hazırlayacağını aktaran Canikli, "Ekmek fiyatları bu nedenle artınca AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef gösterecekler. Bunlarda bizans oyunu bitmez. Bu değerlendirmeler hayal ürünü şeyler değil. Benzer oyunlar Türkiye'de sahnelendi. Seçimin hemen öncesinde soğan ve patateste yaşananları unutmadık." ifadelerini kullandı.

Bugün pazarda 1,5-2 lira olan patates ve soğanın fiyatının seçim öncesinde, seçmenin siyasi tercihini etkilemek amacıyla 10 liraya kadar yükseltildiğini belirten Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ürünlerinin arz ve talep miktarının fiyat esnekliğinin 1'den büyük olması kuralından yola çıkılarak soğan ve patatesler depolarda bekletilerek çürütüldü. Bu yolla arz miktarları, denge talep miktarlarının altına düşürülünce soğan ve patates fiyatları patladı. Bu kural şöyle çalışıyor; normal ürünlerde ürünün fiyatı, denge arz ve talep miktarından sapma oranına yakın bir oranda değişiyor, artıyor veya azalıyor. Örneğin bir otomobilin denge arz miktarı yüzde 10 oranında düşürülürse bu otomobilin fiyatı, diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımıyla, yaklaşık bu orana yakın bir oranda artar ya da tersi. Tarım ürünlerinde, örneğin soğanda, denge arz miktarı yüzde 10 oranında azalırsa soğanın fiyatı yüzde 10'un çok üzerinde artar. Ne kadar artacağını esneklik katsayısı belirler. Bu yolla ellerinde ürün stoku olanların toplam hasılaları artırılmış olur. Bunlara tavsiyem, benzer oyunlarınız deşifre edildiği için bir daha başaramazsınız, boşuna denemeyin."