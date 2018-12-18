Son Dakika Haberleri: Nihal Atakaş Camisi İbadete Açılacak

Nihal Atakaş Camisi İbadete Açılacak

39 dakika önce

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sahilde yaptırılan Nihal Atakaş Camisi'nin yakında ibadete açılacağını söyledi.

Nihal Atakaş Camisi İbadete Açılacak, System.String[]
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sahilde yaptırılan Nihal Atakaş Camisi'nin yakında ibadete açılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, İskenderun Müftüsü Osman Şekerci ve çevre ilçe müftüleri ile birlikte çok yakında açılacak olan Nihal Atakaş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Caminin kente ayrı bir güzellik kattığını belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "İl Müftülerimiz ve ilçe müftülerimiz ile birlikte camimizde yapılan son çalışmaları yerinde inceledik. Büyük ölçüde çalışmalar tamamlandı. Bir kaç ince işi kaldı. Kentimize yakışır bir cami inşa edildi. Nihal Atakaş ismini verdiğimiz cami İskenderun'da çok yakıştı. Bu anlamda caminin yapımı için hiçbir şey esirgemeyen hayırsever iş adamı Recep Atakaş'a tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:11 Kaynak: İHA

Ahmet Çelik, Gaziantep, Hatay, İskenderun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu Bütçe Görüşmelerine Damga Vuran Sözler: Millet Hükümetten Ümidini Keşmiş, Tek Umutları Milli Piyango

Kızılay'a Kayyum Atama Kararı İptal Edildi Papağana İşkenceyle Suçlanan Murat Özdemir'in, Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:50:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nihal Atakaş Camisi İbadete Açılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]