'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adından söz ettiren Nihal Candan, tatil sezonunu Ege'de açtı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren sosyal medya fenomeni, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Candan, iskelede paylaştığı dört kareye güneş emojisi koydu.

Düzgün fiziğiyle övgüler alan sosyal medya fenomeni, yayınladığı pozlarla da adından söz ettiriyor. Sevenlerinden iltifat mesajları alan Candan'a, "Ablam Kylie görmesin delirecek" ve "Süper kusursuz fizik" mesajlarını gönderdi.