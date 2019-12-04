Son Dakika Haberleri: Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda
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Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda

7 saat önce

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık ayı ortasına kadar resmen kamuoyuna açıklamayı planladığı partisinin kurucular kuruluna Nihal Olçok'u aldı.

Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda, System.String[]

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık ayı ortasına kadar resmen kamuoyuna açıklamayı planladığı partisinin kurucular kuruluna Nihal Olçok'u aldı.


Partiye yakın üst düzey bir kaynaktan edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Olçok, kurucular kuruluna katıldı.

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Abdullah Tayyip Olçok, Ahmet Davutoğlu, Nihal olçok, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:58 
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