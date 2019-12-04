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Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda
7 saat önce
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık ayı ortasına kadar resmen kamuoyuna açıklamayı planladığı partisinin kurucular kuruluna Nihal Olçok'u aldı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık ayı ortasına kadar resmen kamuoyuna açıklamayı planladığı partisinin kurucular kuruluna Nihal Olçok'u aldı.
Partiye yakın üst düzey bir kaynaktan edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Olçok, kurucular kuruluna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:58
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