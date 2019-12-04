Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulunda

Partiye yakın üst düzey bir kaynaktan edinilen bilgiye göre 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok 'u kaybeden Olçok, kurucular kuruluna katıldı.

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