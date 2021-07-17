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Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım - Son Dakika

Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım

17.07.2021 12:36

15 Temmuz'da hem eşini hem oğlunu kaybeden Nihal Olçok'un Sedat Peker'e Twitter'dan "Lokasyon at yeter, ben gelirim" çağrısı Twitter'ın gündemine oturdu. Olçok'un çağrısına Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt veren Sedat Peker, "Şu günlerde bir lokasyon verip sizi davet edebilmem mümkün değil, ancak sizi tüm aile olarak önümüzdeki zamanlarda misafir etmekten şeref duyacağımızı bilmenizi isterim" paylaşımıyla karşılık verdi.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"LOKASYON AT BEN GELİRİM"

Peker'in bir paylaşımına ise 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi, Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok yanıt verdi. Olçok, Peker'e "Hadi gel birlikte ruhları huzura erdirelim mi birader? Şu 15 Temmuz hatırına, şehitlerin hürmetine sen sor ben anlatayım, ben sorayım sen anlat. Çünkü bu konu Türkiye'yi bir yerden alır başka bir yere taşır. Lokasyon at yeter, ben gelirim" dedi.

Sedat Peker'den 'Lokasyon at ben gelirim' çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SİZİ MİSAFİR ETMEKTEN ŞEREF DUYACAĞIZ"

Sedat Peker ise bu çağrıya şu ifadelerle yanıt verdi: "Nihal Hanım kardeşim, hem eşinizi hem oğlunuzu 15 Temmuz gecesinde kaybetmiş olmanızın üzüntüsünü tüm kalbimle paylaşıyorum. Mekanları cennet olsun. Şu günlerde bir lokasyon verip sizi davet edebilmem mümkün değil, ancak sizi tüm aile olarak önümüzdeki zamanlarda misafir etmekten şeref duyacağımızı bilmenizi isterim. Karşılıklı olarak bilgilerimizi paylaşmak da benim için şeref olacaktır"

Sedat Peker'den 'Lokasyon at ben gelirim' çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım


Nihal Olçok'un Lokasyon at ben gelirim çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım

Abdullah Tayyip Olçok, Nihal olçok, Sedat Peker, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nihal Olçok'un 'Lokasyon at ben gelirim' çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Ahmet usta halı tamircisi: Nihal şehitlerin var acıların var seni mazur gördük ama yaptıkların ayıp , ayakta kalıp dik duracam derken yerlerde sürünme çabaların hoş olmuyor Cevap Yaz 26 29 Yayından Kaldır
  • Celal Yanar: Yav bu kadın hala rahmetlinin soyadını çıkar amaclı kullanıyo 15 temmuzdan çok önce boşandığı halde kötü niyet var Cevap Yaz 38 24 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım - Son Dakika
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