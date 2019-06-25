Son Dakika Haberleri: Nihal Sarin, Asya satranç şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Haber

Nihal Sarin, Asya satranç şampiyonu oldu

13 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcusu Nihal Sarin, Asya şampiyonu oldu.

Nihal Sarin, Asya satranç şampiyonu oldu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcusu Nihal Sarin, Asya şampiyonu oldu.
Bursa  Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün mücadele ettiği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi kadrosunda yer alan Hindistanlı sporcu Nihal Sarin, Asya'da tarih yazdı. 15 Haziran'da Çin'in Xing Tai kentinden düzenlenen Asya'nın en iyi 64 sporcusunun katıldığı Asya Yıldırım Satranç Turnuvası'na Nihal Sarin 5'inci seri başı olarak başladı.  Oynadığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrılan genç sporcu, turnuvanın namağlup şampiyonu oldu.


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Asya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan "10 milyon dolara daire alındı" iddialarına yalanlama Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nihal Sarin, Asya satranç şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]