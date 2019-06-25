Nihal Sarin, Asya satranç şampiyonu oldu
13 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcusu Nihal Sarin, Asya şampiyonu oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
Kulübü satranç sporcusu Nihal Sarin, Asya
şampiyonu oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü'nün mücadele ettiği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi kadrosunda yer alan Hindistanlı sporcu Nihal Sarin, Asya'da tarih yazdı. 15 Haziran'da Çin'in Xing Tai kentinden düzenlenen Asya'nın en iyi 64 sporcusunun katıldığı Asya Yıldırım
Satranç Turnuvası'na Nihal Sarin 5'inci seri başı olarak başladı. Oynadığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrılan genç sporcu, turnuvanın namağlup şampiyonu oldu.
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