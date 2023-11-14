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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı

14.11.2023 17:18

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltına alındığı açıklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar

10 MİLYON LİRALIK VURGUN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar

CANDAN KARDEŞLER, ÇETENİN PARALARINI AKLADI

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenomen kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcılık Nihal Candan ve Bahar Candan'ın kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yazılı ve görsel medya organlarında 'Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor' içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."

Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar
Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar
Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar
Gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili başsavcılıktan açıklama: Dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltındalar
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Bahar Candan, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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