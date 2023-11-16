Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı

Üyesi oldukları örgütün parasını aklama suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşler verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmedi. Nihal Candan, örgüt üyesiyle bir dönem aşk yaşadığını, gerçek adını da bu süreçte öğrendiğini söylerken Bahar Candan da "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı için "2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" ifadelerini kullandı.

ÇETE LİDERİNDEN AYRILIP UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Nihal ve Bahar Candan'a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın'la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

LÜKS RESTORANLARA NEDEN GİTTİKLERİNİ ANLATTILAR

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

"HESABIMA 12 MİLYON PARA AKTARILDI DEMİŞTİM, AMACIM ESPİRİYDİ"

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan, Bahar Candan ve İsrafil S.'nin adliyeye sevk edildi.

Bahar Candan'ın ifadede geçen paylaşımı

"UCUZ ARAÇ" YALANIYLA DOLANDIRDILAR

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl önce İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Koç'un liderliğini yaptığı çeteyi çökertti. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 90 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Çetede Onur Apaydın'ın liderliğindeki başka bir ekibin de "ucuz araç" sözüyle 13 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Bu çete de polis ekiplerince çökertildi.

CANDAN KARDEŞLERİ REKLAM YÜZÜ OLARAK KULLANMIŞ

Polis soruşturma kapsamında dün sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan (Çiçek) ile (Alisya) Bahar Candan'ı gözaltına aldı. Çete liderlerinden Onur Apaydın'ın tuzağına düşürmek istediği müştekileri lüks restoranlara çağırarak yemek yedirdiği ve bu sırada sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptığı belirlendi. Apaydan'ın bu tanıtımlarda arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan'ı reklam yüzü ve konu mankeni olarak kullandığı tespit edildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SUÇ KAYITLARI

Nihal Candan'ın poliste 3, Bahar Candan'ın ise 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri Nihal Candan'ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini belirledi. Onur Apaydın'ın dolandırıcılıktan elde ettiği paraları daha sonra Candan kardeşler üzerinden akladığı ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında Hacı İsrafil Sağlam da Kars'ta gözaltına alındı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satma vaadiyle 66 vatandaşı dolandıran suç örgütü davasının görülmesine devam edildi. Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın da mağdurlarla yapılan görüşmelere katıldığı iddiasıyla bugün gözaltına alındığı davaya ilişkin mütalaa açıklandı. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15. celsesi görülen duruşmada bir kısım sanıklar ve müştekiler hazır bulundu.