Ünlü oyuncu Burak Sergen'in son durumunu nişanlısı açıkladı

BURAK Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumunda değişiklik olmadığını, hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı. Burak Sergen, 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nihan Ünsal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.

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