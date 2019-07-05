Nihat Alpay: Bursa'dan Kanada'ya 148 firma ihracat yapıyor

MÜSİAD Dernek merkezinde gerçekleşen ve MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir'in de katıldığı toplantıda; Türkiye Kanada ilişkileri, iki ülke arasındaki mevcut iş hacmi, olası iş imkânları ve teşviklerle ilgili konular konuşuldu.

MÜSİAD Dış İlişkiler Komisyonu tarafından organize edilen toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "Geçen yıl Temmuz ayında Sayın Chris Cooter'i burada ağırlamıştık. Bir kez daha davetimize icabet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Alpay, konuşmasında Büyükelçi Cooter'a, Bursa ile ilgili bilgiler verdi. Bursa'nın coğrafi yapısı, jeopolitik ve jeostratejik önemiyle beraber sanayideki öncü kimliğinden bahseden Alpay, Bursa'nın otomotiv, tekstil, gıda ve turizm sektöründe oldukça başarılı olduğunun da altını çizdi.

"MÜSİAD, Türkiye'nin sermaye platformudur"

MÜSİAD'ın, ülke çapında 86 şubesiyle, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Başkan Alpay, "Genel Başkanımızın ifadesiyle, MÜSİAD, Türkiye'nin sermaye platformudur. MÜSİAD, 11 bin üyesi, üyelerinin sahip olduğu 60 bin şirketi ve buralarda çalışan 1 milyon 600 bin istihdamıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik olarak en önemli sivil toplum kuruluşudur. Yanı sıra MÜSİAD yurt dışı yapılanmasıyla da fark yaratmaktadır. 90'ın üzerindeki ülkede, 224 noktadaki şubesiyle o ülkede iş yapmak isteyen bütün Türk iş insanlarına yardımcı olmaktadır. Bu haliyle MÜSİAD, Türkiye'nin fahri ticari elçisidir" diye konuştu.

"Bursa yatırımcıya eşsiz fırsatlar sunuyor"

Alpay sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz özellikle son 20 yılda ekonomik alanda önemli mesafeler kat etmiş, coğrafi konumundan kaynaklanan zorluklara rağmen bölgenin en önemli oyuncularından birisi olmuştur. Bursa da ihracat rakamları itibariyle ülkemizin ikinci büyük şehridir. Türkiye ile Kanada arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesi özelinde Bursa'yı konuşmak bizim için daha önemlidir. Bursa'dan Kanada'ya makine tekstil ağırlıklı olmak üzere 148 firmanın ihracat yaptığını söyleyebilirim. Bursa'da Kanada menşeili 2 tane de firmamız var. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2018 yılı sonu itibariyle Bursa'dan Kanada'ya geçen yıl 128 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Türkiye ve özellikle Bursa'mız, gelişmiş ve kalifiye iş gücü, istikrarlı ve düzenli yatırım ortamı, gelişmiş yatırım teşvik sistemi,yatırımcı dostu hükümet politikaları ve stratejik coğrafi konumuyla tüm dünyadan birçok yatırımcı için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bugünkü ziyaretinizi iki ülke arasındaki, bilhassa Bursa ile olan dış ticaretin daha da arttırılması açısından yeni bir fırsat olarak değerlendiriyor bu anlamda Kanada'lı firmaları da Bursa'ya davet ediyoruz."

"Türkiye, Kanada'nın ithalatında 27. sırada"

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir de şunları söyledi: "İki ülke arasındaki iktisadi ilişkiler giderek artan bir seyir izlemektedir. İkili ticaret hacmimiz 2018 yılında 3 milyar 280 milyon dolara ulaşmıştır. 2018 yılında Kanada'ya ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 21,6 oranında bir artış göstererek 1 milyar 300 milyon dolara, Kanada'dan ithalatımız ise yüzde 10 azalarak 2 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, Kanada'nın ithalatında 27. sırada bulunmaktadır. Bu verilerin çok daha iyi rakamlara ulaşması gerektiğini ve ulaşacağını düşünüyorum. Kanada menşeili 377 yatırımcı var ülke genelinde. Bursa gibi kıymetli bir sanayi kentimizde Kanada'lı yatırımların artması gerekiyor. MÜSİAD olarak teşkilat yapımız, disiplinli çalışmalarımız ve özverilerimizle iki ülke arasındaki ticari hacminin hak ettiği noktaya ulaşmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz."

"Küresel rekabetçiliğe yatırım yapmalısınız"

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter da Bursa'ya üçüncü kez geldiğini ve tekrar Bursa'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Bugüne kadar iki ülke arasında siyasi ve diplomatik herhangi bir sorunun olmadığının altını çizen Cooter, Kanada ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 76. Yılında olduğumuzu da belirtti.

Cooter, "Ticari hacmimiz konusunda özellikle son 1 yıldır önemli gelişmeler kat ettik. Bakanlıklar arası ticari anlaşmalar imzalandı. DEİK'le de oldukça güçlü ilişkilerimiz var. G20 ülkeleri arasında en az ilişkilere sahip olan 2 ülke konumundaydık. Ama son yıldaki girişimlerle bu değişiyor. Gelecek yıllarda bu ilişkiler artarak gelişecek. Bursa özelinde baktığımızda otomobil, otomotiv ve savunma sanayileri, Kanadaki iş alanlarıyla çok örtüşüyor. Sizlerin çalışkanlığı, bizlerin Pazar ağı ve sermayeye ulaşım noktasındaki gücümüzle güzel iş birlikleri kurup önemli işlere imza atabiliriz. Bizim anlayışımıza göre, Kanada'ya yatırım yapın oldukça eski bir ifade. Küresel rekabetçiliğe yatırım yapmalısınız. Yani, bir Türk firmanın Kanada'ya yatırımı, ardından Kanada'lı bir firmanın Türkiye'ye yatırımı ve daha sonra bu iki firmanın üçüncü bir ülkeye ortak yatırımı çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Kanada, Dünya Bankasına göre G7 ülkeleri arasında iş kurmak için 1. ülke"

Büyükelçi Cooter'ın ardından konuşan Kanada Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Ela Uluatam Özenir de "Kanada'da Yatırım Ortamı ve Sektörlere Bakış" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Özenir şunları söyledi: "Kanada, birçok ülkenin yatırım merkezi olmaya başladı. Dünya Bankasına göre G7 ülkeleri arasında iş kurmak için birinci sırada. Kanada'nın ekonomisi çok uzun zamandır istikrarlı ve güçlü bir şekilde gidiyor. Dönem dönem küçük inişler oluyor ama bu istikrarı ve gücü etkilemiyor. Yatırım teşvikleri, düşük işgücü maliyetleri, düşük tesis kiralama maliyetleri, düşük elektrik maliyetleri, düşük sağlık harcaması maliyetleri ve vergi maliyetleriyle Kanada'da, yabancı yatırımcılar için çok ideal bir ortam var. Ayrıca ülkede 9 gümrüksüz bölge noktası var. Dünya ekonomik forumuna göre Kanada, G20 ülkeleri arasında şirketlerin üst düzey nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamada birinci sırada yer alıyor. Burada da eğitim sisteminin başarısı ve bununla birlikte dünyanın ilk 500 en iyi üniversitesi arasında 20 Kanada üniversitesi olması gerçeği yatıyor."

Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi. Programın sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir tarafından Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'a günün anısına plaket ve hediye takdim edildi.