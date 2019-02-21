Son Dakika Haberleri: Nihat Alpay: Bursa Önemli Bir Sektörel Çeşitliliğe Sahip

Nihat Alpay: Bursa Önemli Bir Sektörel Çeşitliliğe Sahip

1 saat önce

BUSİAD" Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Nihat Alpay: Bursa Önemli Bir Sektörel Çeşitliliğe Sahip, System.String[]

MÜSİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

"Yeni pazarlara açılmalıyız"

MÜSİAD Bursa Şubesi ve BUSİAD'ın faaliyetlerinin yanı sıra, Bursa ekonomisi ve ihracatında ele alındığı toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "Bursa sanayisi, turizmi, tarımı ve daha nice özellikleriyle geniş bir sektörel çeşitliliğe sahip. MÜSİAD'da 18 mesleki sektör kurulu var. MÜSİAD Bursa Şubesi de bu 18 kurulun, 15'inde temsil ediliyor. Bu bakımdan MÜSİAD Genel Merkezi'nde Bursa Şubesi önemli bir rol oynuyor" dedi.

İhracat konusunda da değerlendirmelerde bulunan Alpay, "Önceliğimiz katma değerli üretim ve ihracatımızı artırmak olmalıdır. MÜSİAD Bursa Şubesi olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni pazarlara açılmalı ve buralarda etkili olmaya çalışmalıyız" diye konuştu.

"BUSİAD ve MÜSİAD Bursa'ya katkı sağlayacaktır"

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu üyelerine, görev sürelerinde başarılar dileyen BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay da, "Sivil toplum kuruluşlarının kimliğini koruyarak varlığını devam ettirmeler, hem iş hayatına hem de sosyal yaşama katkı sağlayacaktır. İki köklü STK olan BUSİAD ve MÜSİAD'ın ortak çalışmalarının Bursa'ya katkı sağlayacağına eminiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay'a hediye takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:19 Kaynak: Bültenler

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bursa, Güncel
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