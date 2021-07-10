'Söz', 'Teşkilat', 'Yaprak Dökümü' ve 'Elimi Bırakma' gibi dizilerden tanıdığımız Nihat Altınkaya, ilginç bir haberle gündeme geldi.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla da hayran kitlesini genişleten Nihat Altınkaya, bir süredir eşi ve kızlarıyla birlikte yaz tatili yapıyor.

Altınkaya'nın eşi İmre Altınkaya ile verdiği pozun altına gelen yorumlar 'pes artık' dedirtti.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI YORUMLAR....

-İlk bakışta annesi zannettim.

-İnsanlar birbirlerini sevmiş, bize yargılamak düşmez.

-Nihat Altınkaya'nın eşini ilk kez gördüm. Çok şaşkınım.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır.

17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır. Evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın "Özledim" şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dahil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile baş rolü paylaşmıştır.

Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birinci olmuştu.

2010 yılında İmre Altınkaya ile evlenen Nihat Altınkaya'nın iki kızı bulunuyor.