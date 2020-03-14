Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı - Son Dakika Magazin

Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı

25 dakika önce

Nihat Doğan, bir dönem tartıştığı Ece Erken'e evli bir adamla aşk yaşadığı için "Allah benim hakkımı kimsede bırakmadı" diyerek gönderme yaptı.

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı için günlerdir gündemde olan ve birçok kişi tarafından eleştirilen Ece Erken'e bir tepki de eski partneri Nihat Doğan'dan geldi.

"İYİ Kİ MAZLUMUN AHINA CEVAP VEREN ALLAH VAR"

Türkücü Nihat Doğan, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrılmasının ardından kendisi hakkında ağır cümleler sarf eden Ece Erken'e göndermede bulundu. Ece Erken'in evli sevgilisinin arabasının dikiz aynalarını parçaladığı görüntüleri izleyen Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var. İtibarıma kast eden kim varsa Yüce Rabbim! itibarlarını yerle bir etti.. Allah'a havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" dedi.

ECE ERKEN'E NE OLMUŞTU?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Ece Erken evlerine gelerek araçlarına zarar verdiği anların görüntülerini paylaştı. Benan Hanım aynı zamanda Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.Görüntülerin ortaya çıkmasıyla açıklama yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise sevgilisi Ece Erken'e sahip çıkarak "Şikayetçi değilim canı sağ olsun" dedi. Ece Erken ise ortaya çıkan görüntülerinin ardından "Psikolojim el vermiyor, program beni çok yordu" diyerek sunuculuk yaptığı Beyaz TV'de istifa etti.

NİHAT VE ECE ARASINDA NELER YAŞANDI?

2018 yılında reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan'ın Söylemezsem Olmaz programındaki işine son verilmişti. Ece Erken, ise birlikte program yaptığı Doğan'ın Instagram hesabından bir daha programa dönmeyeceğini söylemesiyle sinirlerine hakim olamayarak ağır sözler söylemişti. İkili yaşanan bu tartışmanın ardından hiç bir araya gelmedi.

Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli

Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu

Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı

Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok

Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Nihat Doğan, Ece Erken, Instagram, Beyaz TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü

Son Dakika Haberleri
16:38 Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı
15:55 Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
15:21 Ünlü moda tasarımcısı Büşra Meşe Yıldırım, TV programına başladı
14:49 Selin Ciğerci: Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum
14:44 Hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal'dan ilginç çıkış: Hamileysem haberim yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]