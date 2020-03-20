Nihat Doğan'dan şapkalı önlem
6 saat önce
Arkadaşıyla mağazaları gezen Doğan, gazetecileri fark edince gerildi.
Arkadaşıyla mağazaları gezen Doğan, gazetecileri fark edince gerildi. Şarkıcı şapkasıyla yüzünü kamufle etmeye çalışırken, yanındaki kız arkadaşı ise kadrajdan çıkmaya çalıştı.
Gülümseyerek soruları cevapsız bırakan Nihat Doğan kısa süre sonra alışveriş turunu tamamlayarak oradan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:27
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