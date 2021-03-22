Nihat Güler: "45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı" - Son Dakika

Nihat Güler: "45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı"

22.03.2021 15:51

- Nihat Güler: "45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı" Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler: "3-4 ay önce olan olay yeniymiş gibi yansıtıldı" "Spor ile ilgisi olmayan kişilerin de bu...

- Nihat Güler: "45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı"

Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler:

"3-4 ay önce olan olay yeniymiş gibi yansıtıldı"

"Spor ile ilgisi olmayan kişilerin de bu tip açıklamaları yapmamasını rica ediyoruz"

"Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla spor salonlarına gelebilir"

İSTANBUL - Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, Trabzon İl Sağlık Müdürü'nün spor salonlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Trabzon İl Sağlık Müdürü ile telefonla konuştum. Bu olay ne zaman gerçekleşti dediğimde, 3 ya da 4 ay önce olduğunu söyledi. Açıklama geçen hafta perşembe günü yapıldı. 'Trabzon'un bir ilçesinde bir spor salonunda 45 kişiye nasıl 1 kişi virüs bulaştırır' diye sorduğumuzda müdürümüz, '1 kişi spor salonunda bulaştırmadı, o ona bulaştırdı. 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı' kastettiğini söyledi" dedi.

Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, Trabzon İl Sağlık Müdürü'nün spor salonlarıyla yaptığı açıklamalarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Tüm Pilates Stüdyoları Eğitmenleri Derneği Başkanı Gülizar Azimli, Kick boks dünya şampiyonu Serkan Yılmaz, Tüm Salon Sporları Derneği Başkan Vekili Yunus Demir katıldı.

Türkiye'de 20 binin üzerinde spor salonu, 4 milyonun üzerinde lisanslı sporcu, 250 bin üzerinde de antrenör bulunduğunu söyleyen Nihat Güler, "Bu kişiler sağlıklı olmak için, zinde olmak için spor yapıyorlar. Spor salonları camiası devasa bir camiadır. Ülkesi, vatanına, bayrağına aşık, gençleri sokaklardan kurtararak spor salonlarına kazandıran, onlardan şampiyon çıkartarak ülke sporuna hizmet eden idealist antrenörlere sahip bir camiadır. Ülkeye hizmet sektöründe de önemli katkı sunmaktadır. Son 25 yılda açılan spor merkezleriyle hem istihdama hem de ekonomiye katkımızı gün geçtikçe artmaktadır. Maalesef ülkemiz pandemi dönemi yaşamaktadır. 14 ay geçmesine rağmen bir müddet daha yaşayacağımız gerçeği gün gibi ortadır. Bilim insanları korona virüsünün en çok etkilenen bireylerin 60 yaş üstü ve bağışıklık sisteminin güçlü olmadığı kişiler olduğunu beyan etmektedir" diye konuştu.

"45 kişi spor salonunda bulaşan değil, toplam 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı"

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli yolunun spor ve egzersiz olduğunu bilim adamlarının vurguladığını belirten Güler, "Bazı sağlıkçılar spor salonlarına karşı akla ve bilime uygun olmayan açıklamalar yapmaktadır. Bunun en son örneği Trabzon İl Sağlık Müdürümüz tarafından bir açıklamada, spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırdığı iddiası, beyanı olmuştur. Kendisi ile sendika başkanı olarak telefonla iletişime geçtim. 'Sizler, bizim sektörümüzü bitirmek noktasına getirecek açıklamalar yaptınız' dedim. Sektör adına üzüntülerimizi belirttikten sonra kendisine şu soruları sordum. Bu olay ne zaman gerçekleşti dediğimde, 3 yada 4 ay önce olduğunu söyledi. Bu açıklama geçen hafta perşembe günü yapıldı. Yeni bir olaymış gibi yansıtıldı. Camiamızda bomba etkisi yapmış oldu. Çünkü hiç kimsenin spor salonlarının virüs bulaştıran mekanlar olarak tanıtmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 'İstanbul gibi bir yerde bile 45 kişiyi bir arada bulamazken, Trabzon'un bir ilçesinde bir spor salonunda 45 kişiye nasıl 1 kişi virüs bulaştırır' diye sorduğumuzda da, Müdürümüz, '1 kişi spor salonunda bulaştırmadı, o ona bulaştırdı. 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, toplam 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı' kastettiğini söyledi. Kendisi üzüntülerini beyan etti. Benim amacım şuydu dedi, 'Bir kişi hastaysa eğer otursun izole olsun'. Kendisi de bizim adımızdan da açıklama yapabilirsin dedi. Kendisine üzüntülerimizi belirtiyoruz. Bu açıklama bizde tahribata yol açmış durumda. Bilim adamları da açıklıyor, 1 kişinin 45 kişiye, 90 kişiye bulaştırma ihtimali zayıf olduğu biliniyor. Spor salonlarında her türlü önlem alınıyor. 15 Mart'tan itibaren bütün spor salonları HES koduna geçti. Onun dışında Covid-19 taahhütnamesi, dezenfektan istasyonları, sosyal mesafeye hassasiyet gösterilmesi var. Kesinlikle şu an Türkiye'de en çok korona virüs tedbirlerine uyan sektörün spor salonları olduğunu söylemiştim. Her türlü tedbiri aldık. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla spor salonlarına gelip, alınan tedbirler ışığında sporunu rahatça yapabilir" şeklinde konuştu.

Trabzon Sağlık İl Müdürü'nün, 'Biz de bilim insanı olarak yürüyüş ve egzersiz öneriyoruz. Ben spor salonlarından virüs bulaşır demedim' dediğini dile getiren Nihat Güler, "Spor salonları virüs bulaştırmaz. Mekanlardan virüs bulaşmaz. Tedbir almayan yerlerden virüs bulaşır. Daha önce spor ile ilgisi olmayan kişilerin de bu tip açıklamaları yapmamasını rica ediyoruz. Trabzon İl Müdürü'nün açıklamasına kadar spor salonlarıyla ilgili en ufak olumsuzluk yoktu. Bir bilim insanı ile görüştüm. Spor yapan insanlar mutant virüse daha az yakalandığını ve daha çabuk atlattığını söyledi" açıklamasında bulundu.

Temizlik ve dikkatin önemli olduğunu ifade eden Serkan Yılmaz ise, "Spor ve beslenme çok önemli. Bağışıklığımızın yüksek olması, her bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da biz de hasar bırakmamasına neden olacaktır" dedi.

Gülizar Azimli de pilates stüdyolarında bire bir ve randevu usulü öğrencileri aldıklarını aktararak, "HES kodu ile karşılıyoruz. Dezenfektan, galoş gibi hijyenik tedbirler aldıktan sonra dersimizi bire bir hoca eşliğinde yapıyoruz. Sonra öğrenci dersten ayrıldıktan sonra 1 saat havalandırma ve dezenfektan yapıldıktan sonra diğer başka bir öğrencinin randevusunu alıyoruz. Her öğrenci arasında 1 saat oluyor" cümlelerine yer verdi.

Nihat Güler: 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı
Nihat Güler: 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı
Nihat Güler: 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı
Nihat Güler: 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı

İl Sağlık Müdürü, Nihat Güler, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Güler: '45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı
Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi         
16:27
Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor         
16:21
İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar         
16:09
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı         
15:45
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi         
15:37
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 16:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nihat Güler: "45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei