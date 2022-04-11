Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı

11.04.2022 12:00

Ramazan ayı boyunca "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programı ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Soruların yanıtlandığı programda Hatipoğlu son olarak, konuklarından birinin "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusuna, "Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor." cevabını verdi.

Ramazan ayında birçok vatandaşın ilgiyle takip ettiği "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programında ilginç sorular sorulmaya devam ediyor. Hatipoğlu son olarak, bir konuğu tarafından sorulan soru gündem oldu.

"ÖLEN EŞE DOKUNULUNCA ABDEST BOZULUR MU?"

Adana'dan canlı yayına katılan bir genç, "Vefat eden teyzemi yıkayan kadın, bize izin verdi, öptük vedalaştık ama teyzemi eşine dokundurtmadı. Abdestinin bozulacağını söyledi. Bu dinimizce günah mıdır? Dokununca abdesti bozulur mu? sorusu üzerine Hatipoğlu şu cevabı verdi.

"NEDEN HARAM OLSUN, OLMAZ"

"Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor. Eşi ölmüş son defa veda etmek istiyor. Neden haram olsun? Nikahı düşmedi. 4 ay gibi bir süresi var. Evlilik devam ediyor. Görmek istiyorsa görür tabii. Vedadır bu. Hatta ihtiyaç haline, kocası eşini yıkayabilir. Tersi de olabilir." yanıtını verdi.

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Son Dakika Güncel Nihat Hatipoğlu canlı yayında 'Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?' sorusunu yanıtladı - Son Dakika


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12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
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SON DAKİKA: Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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