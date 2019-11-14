Nihat Hatipoğlu, Kepsut'ta Mevlidi Nebi konferansı verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Mevlidi Nebevi haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konferans verdi.



Kepsut Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Cankul, hafta kapsamında peygamber efendimizi anlatan güçlü isimleri ilçelerinde ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyleyerek "Mevlid-i Nebi haftası nedeni ile Mehmet Karabey Kültür merkezimizde düzenlediğimiz program, katılan 2 bine yakın değerli hemşehrilerimizin yoğun ilgi ve beğenisi ile gerçekleşti. Değerli Hocamız Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu'nun anlatımları ile Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'nın dünyaya gelişini dua ve özlem ile andık. Fatih Çelik ve M.Furkan Özen'de İlahi ve Şiirleri ile hemşehrilerimize manevi bir gece yaşattılar. Bu etkinliğimize katılımlarından dolayı Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, Kaymakamımız Bilal Ölmez ve Tüm değerli Kepsutlu hemşehrilerime sonsuz teşekkür eder. Şükranlarımı sunarım" dedi



Prof. Dr. Hatipoğlu, Mehmet Karabey Kültür Salonunda yapılan konferansta peygamber efendimizi anlattı. - BALIKESİR