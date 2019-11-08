Son Dakika Haberleri: Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu
Son Dakika Güncel Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu

Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu

6 saat önce

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Gaziosmanpaşalılarla buluştu.

Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili'nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu, System.String[]

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Gaziosmanpaşalılarla buluştu. Hatipoğlu, "Bugünkü Batı'nın emperyalizmine karşı, insanı onursuzlaştıran ikiyüzlü politikalarına karşı, dünyada sadece Müslümanlar kendilerini gösterebiliyorlarsa bunu Hz. Muhammed'e borçludurlar" dedi.


Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlediği programa konuk oldu. Ünlü ilahiyatçı, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Sanatçı Emre Ermiş'in ilahileriyle açılışı yapılan programda Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin yaşamından kesitler sundu, Mevlit Kandili'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler verdi.


"Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşadı ama dünyanın haritasını değiştirdi"


Hatipoğlu, "Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşadı. Kısa bir ömür yaşadı ama dünyanın haritasını değiştirdi. Bugünkü Batı'nın emperyalizmine karşı, insanı onursuzlaştıran ikiyüzlü politikalarına karşı dünyada sadece Müslümanlar kendilerini gösterebiliyorlarsa bunu Hz. Muhammed'e borçludurlar. Onun için biz onu çok iyi tanıyacağız. Evladımızdan, babamızdan, annemizden daha iyi O'nu tanıyacağız ki yanlış bir yola sapmayalım" dedi.


"Hz. Muhammed bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir"


Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:


"Hz. Muhammed, bizim dünyadaki ve ahiretteki liderimiz ve önderimizdir. Hz. Peygamber büyük bir medeniyet kurdu. Sevgi üzerine, kardeşlik üzerine, insanları onurlu bir duruşa çağırma üzerine bir medeniyet inşa etti. Hz. Muhammed bir kavme gelen bir peygamber değildir, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Allah, bizi onun şefaatinden, onun merhametinden mahrum etmesin."


"Bu gece tövbe için bir fırsat"


Mevlit Kandili'nin önemini anlatan Hatipoğlu, "Bu gece özel bir gece, güzel bir gece. 'Bu geceyi neler yapmalıyız?' bu soruluyor. İçimizde günahsız, kusursuz olanımız yok. Bu gece tövbe için bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Çünkü ömür hızla gidiyor. Yüce Allah'ın huzuruna temiz gitmek lazım. Abdestimizi alalım. Sonra iki rekat Allah için tövbe namazı kılalım ve bizi tövbe edenlerden eyle diye Allah'a yalvaralım" diye konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim
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