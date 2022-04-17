Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu - Son Dakika
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Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu

17.04.2022 09:07
Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu

Ramazan ayı boyunca canlı yayında seyircilerinin sorularını yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na ''Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?'' sorusu soruldu. Hatipoğlu soruyu soran gence "Senin canın çok yanmış herhalde'' diye esprili bir yanıt verirken, programda yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sahur programında Ramazan ayı boyunca izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Canlı yayında konukların sorularını yanıtlayan Hatipoğlu'na gelen bazı sorular ise izleyicileri şaşkına çevirmeyi başarıyor.

''KADINLARIN PHOTOSOP YAPMASI KUL HAKKINA GİRER Mİ?''

Son yayınlanan programda Feysel Karasöğüt isimli bir vatandaş Hatipoğlu'na ''Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?'' diye sordu.

HATİPOĞLU'NDAN İLGİNÇ YANIT: SENİN CANIN YANMIŞ HERALDE

Hatipoğlu ise soruya "Niyet iyiyse, evlenmek ise bu durumda fotoğrafın gerçek olması gerekir. Evleneceği kişiye gerçekleri söylemesi gerekir" diye yanıt verdi. "İlginç bir soru" sözleriyle konuşmasına devam eden Hatipoğlu, "Senin canın çok yanmış herhalde. Feysel, yabana atılmaz bir soru sordu'' diyerek ekledi.

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Nihat Hatipoğlu ile Sahur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu - Son Dakika
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