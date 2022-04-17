Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu - Son Dakika

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sahur programında Ramazan ayı boyunca izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Canlı yayında konukların sorularını yanıtlayan Hatipoğlu'na gelen bazı sorular ise izleyicileri şaşkına çevirmeyi başarıyor.

''KADINLARIN PHOTOSOP YAPMASI KUL HAKKINA GİRER Mİ?''

Son yayınlanan programda Feysel Karasöğüt isimli bir vatandaş Hatipoğlu'na ''Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?'' diye sordu.

HATİPOĞLU'NDAN İLGİNÇ YANIT: SENİN CANIN YANMIŞ HERALDE

Hatipoğlu ise soruya "Niyet iyiyse, evlenmek ise bu durumda fotoğrafın gerçek olması gerekir. Evleneceği kişiye gerçekleri söylemesi gerekir" diye yanıt verdi. "İlginç bir soru" sözleriyle konuşmasına devam eden Hatipoğlu, "Senin canın çok yanmış herhalde. Feysel, yabana atılmaz bir soru sordu'' diyerek ekledi.