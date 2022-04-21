Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi'nin önemini anlattı - Son Dakika

Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi'nin önemini anlattı

Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi\'nin önemini anlattı
Son Güncelleme: 21.04.2022 10:59

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programa katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu Ramazan ayında üzerinde durduğu "İstikamet üzere olmak" konusuna değindi.

"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı Hud Suresi'nin Peygamber Efendimizi yaşlandırdığını söyleyen Hatipoğlu, "Peygamberimizi bile bu ayet derinden sarsıyor ve ihtiyarlatıyor. O yüzden istikametli olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekranların sevilen yüzü ilahiyatçı ve TV Programcısı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bağcılar Belediyesi Ramazan ayı etkinliklerine misafir oldu. Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Hatipoğlu'nu büyük bir kalabalık karşıladı. Davetlilerle kısa bir süre sohbet eden Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu seneki konusu olan "İstikamet üzere olmak" üzerine konuşma yaptı.

Tevazu çok önemli

İstikametin dürüst bir yaşam sürmek olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bizim Müslümanlar olarak haset etmemeye, kimsenin aleyhinde konuşmamaya, dedikodu yapmamaya ihtiyacımız var. Bunlara elimizden geldiğince dikkat edeceğiz. Birbirimizi üzmemeye gayret edeceğiz. Hud Suresi'nde 'Muhammed emrolunduğun gibi dosdoğru ol" denildi. Hz. Muhammed efendimizin siyah saçlarını bu ayet beyazlattı. Bir derdin mi var diye soranlara ise 'Beni bu ayetler yaşlandırdı' diye cevap verdi. Peygamberimizi bile bu ayet derinden sarsıyor ve ihtiyarlatıyor. O yüzden istikametli olmaya devam edeceğiz. İslam sadece namaz kılmak, örtünmek ve hacca gitmek değildir. Bunlar tabiki lazım ama güzel ahlak, kimseye kızmamak, küsmemek, kin tutmamak, nefret beslememek, komşuyu incitmemek ve kendini dev aynasında görmemek gerekiyor. Kabir çok kötü bir şey. Tevazu çok önemli. Allah mütevazi olanı yükseltir kibirli olanı yere batırır. Dürüst olmak lazım" dedi.

Ramazan ayının son on gününde ibadeti artırılması yönünde tavsiyelerde de bulunan Hatipoğlu, programı toplu duayla bitirdi.

Kaynak: Bültenler

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağcılar Belediyesi, Nihat Hatipoğlu, Peygamber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi'nin önemini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi'nin önemini anlattı - Son Dakika
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